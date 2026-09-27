Vingroup amplía sus actividades al sector de petróleo y gas

Hanoi (VNA) - El conglomerado vietnamita Vingroup ha establecido Vin Oil&Gas Global JSC (VOG), una nueva empresa dedicada a la inversión y comercialización de petróleo y productos de petróleo y gas, ampliando así sus actividades en el sector energético.



Según la información divulgada, VOG cuenta con un capital registrado de un billón de dongs (38,5 millones de dólares), del cual Vingroup aporta 510 mil millones de dongs, equivalentes al 51%, convirtiéndose en el accionista controlador.



La empresa tiene su sede en el edificio de oficinas Symphony, en la calle Chu Huy Man, dentro del área urbana Vinhomes Riverside, en Hanoi. Sus principales actividades son la inversión y el comercio de petróleo y productos de petróleo y gas, aunque todavía no se han dado a conocer los segmentos o proyectos específicos en los que se centrará.



La creación de VOG se produce en el marco de la expansión de Vingroup hacia la infraestructura y la energía. En agosto de 2025, el grupo anunció la incorporación de la infraestructura y la energía verde como nuevos pilares de actividad, junto con la industria-tecnología, el comercio-servicios y la filantropía social.



En los últimos años, Vingroup ha desarrollado actividades en el ámbito de la movilidad eléctrica y las energías verdes a través de VinFast, además de infraestructura relacionada con la transición hacia el transporte eléctrico.



La nueva empresa se establece en un contexto de volatilidad de los mercados mundiales de petróleo y gas. El Ministerio de Industria y Comercio prevé que el mercado energético en los últimos meses de 2026 y en 2027 seguirá viéndose afectado por la situación en Medio Oriente, la demanda energética, los costos de transporte y seguros y los riesgos de interrupción de las rutas internacionales de suministro.



Según la cartera, el suministro interno de combustibles está básicamente garantizado, pero la diversificación de las fuentes de importación y el mantenimiento de reservas adecuadas cobran mayor importancia ante las fluctuaciones del mercado internacional.



Vietnam continúa dependiendo en gran medida del petróleo crudo y los productos petrolíferos importados. Se prevé que el consumo de productos petrolíferos en el país podría crecer más de un 8% anual, impulsado por el crecimiento económico, lo que ofrece margen para la expansión del mercado, aunque la evolución de los precios del petróleo y las condiciones del suministro internacional seguirán siendo factores relevantes./.

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