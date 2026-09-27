Vietnam necesita destrabar el marco institucional para desarrollar la eólica marina

Hanoi (VNA) - Con un potencial técnico de primer nivel en la región, la energía eólica marina constituye un importante recurso interno para reforzar la seguridad energética, promover la transición energética y materializar la Resolución N.º 70-NQ/TW, aprobada el 20 de agosto de 2025 por el Buró Político. Sin embargo, su desarrollo sigue condicionado por obstáculos institucionales y la falta de coordinación entre las políticas.

Vietnam cuenta con más de 3.260 kilómetros de costa, una zona económica exclusiva de casi un millón de kilómetros cuadrados y un régimen de vientos estable, condiciones que le sitúan entre los países con mayor potencial de energía eólica marina del mundo.

Según el Banco Mundial (BM), el potencial técnico alcanza unos 600 GW, suficiente para cubrir de forma autónoma el 30% de la demanda eléctrica del país en 2050. Una actualización de la Agencia de Meteorología e Hidrología (del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente), realizada en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), eleva esta cifra a 1.068 GW, mientras que el Instituto de Ciencias de la Meteorología, Hidrología, Medio Ambiente y Mar estima un potencial de explotación efectiva de unos 900 GW.

Actualmente, Vietnam figura entre los seis países con las condiciones de viento más favorables y entre los 10 con mayor potencial, además de liderar el Sudeste Asiático en calidad de los vientos.

El proyecto de energía eólica en la comuna de Tan Thuan, provincia de Ca Mau, ha comenzado a funcionar. (Fuente: VNA)

Pese a estas ventajas, el desarrollo de proyectos enfrenta un marco regulatorio fragmentado. El doctor Nguyen Hung Dung, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Petróleo y Gas de Vietnam, señaló que los proyectos están sujetos a disposiciones dispersas en numerosas leyes.

Aunque el Gobierno promulgó el Decreto N.º 272/2026/ND-CP, de 4 de julio de 2026, sobre la prospección y el desarrollo de la energía eólica marina, aún faltan mecanismos sobre tarifas eléctricas, contratos de compraventa de electricidad (PPA), reparto de riesgos y garantías de pago para atraer capital internacional.

El diputado Nguyen Hai Nam, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, también señaló la falta de coordinación entre la planificación eléctrica y la del espacio marítimo, así como la ausencia de normas detalladas sobre la asignación de zonas marítimas y los criterios de selección de inversores.

Para superar estos obstáculos, el Comité Popular de la ciudad de Can Tho propuso al primer ministro permitirle orientar a los inversores en la realización de estudios y la elaboración de propuestas de prefactibilidad, en paralelo con la evaluación del Ministerio de Industria y Comercio para proponer la incorporación de proyectos al VIII Plan Nacional de Desarrollo de la Electricidad ajustado.

Desde el punto de vista legislativo, Hai Nam propuso establecer un marco normativo integral y un mecanismo de tarifas estable y competitivo que brinde mayor seguridad a los inversores para movilizar financiación a largo plazo.

Por su parte, el doctor Du Van Toan, del Instituto de Ciencias de la Meteorología, Hidrología, Medio Ambiente y Mar, destacó que la eólica marina puede servir de base para desarrollar centros energéticos integrados y producir hidrógeno y amoníaco verdes destinados a la exportación, en línea con las tendencias mundiales.

Según Van Toan, la próxima modificación de la Ley de Electricidad representa una oportunidad para sentar las bases institucionales de la industria energética marina y permitir a Vietnam aprovechar su potencial e integrarse en la cadena de valor mundial de las nuevas energías./.