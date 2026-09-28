Política

Vietnam evalúa avances y desafíos del modelo de gobierno local de dos niveles

Vietnam evalúa los avances y obstáculos del modelo de gobierno local de dos niveles, con retos pendientes en personal, recursos, digitalización y coordinación.

Ciudadanos acuden a realizar trámites administrativos públicos en la comuna de Son Hai, provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)
Ciudadanos acuden a realizar trámites administrativos públicos en la comuna de Son Hai, provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Tras más de un año de aplicación del modelo de gobierno local de dos niveles y de racionalización del aparato estatal, Vietnam ha registrado avances en la organización y el funcionamiento del sistema político, aunque persisten desafíos relacionados con el personal, los datos, los recursos y los mecanismos de coordinación.

Los resultados de la tercera fase de inspección y supervisión realizada en 2026 por el Buró Político a los Burós Ejecutivos de los Comités provinciales y municipales del Partido Comunista de Vietnam reflejan la proactividad y determinación de las organizaciones partidistas en todos los niveles, al tiempo que permiten identificar los principales obstáculos pendientes.

En Ciudad Ho Chi Minh, el Comité partidista municipal mantuvo la unidad y estabilidad para garantizar la continuidad de la gestión del personal y evitar vacíos de autoridad. Paralelamente, la urbe fue orientando gradualmente su atención desde la “estabilidad del aparato” hacia la mejora de la calidad de los cuadros y la eficacia de la ejecución.

También adoptó mecanismos transitorios para descentralizar la gestión del personal y aplicó tecnologías e indicadores clave de rendimiento (KPI) para evaluar los resultados de la gestión.

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os funcionarios y empleados públicos del Centro de Servicios Administrativos Públicos a nivel comunal dominan el uso de software en línea, lo que contribuye a la eficacia del servicio a ciudadanos y empresas. (Foto: VNA)


En Hai Phong, la ciudad mantuvo el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, amplió su espacio de desarrollo y generó nuevos motores de crecimiento. Al mismo tiempo, resolvió dificultades y obstáculos en 91 de los 151 proyectos identificados. En términos generales, la organización y el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles se han mantenido estables y eficaces.

Por su parte, la provincia de Phu Tho destacó por la aplicación del principio de “tres no, tres sí” -NO a la corrupción, el despilfarro y los actos negativos; NO a la alienación del pueblo; NO al estancamiento; y SÍ a la responsabilidad, la capacidad para cumplir todas las tareas asignadas y la credibilidad-, así como por una campaña de 45 días y noches para eliminar obstáculos a la transformación digital. La localidad mantuvo su crecimiento económico entre los diez primeros del país.

La experiencia de Phu Tho demuestra que, tras la descentralización, el nivel provincial debe seguir desempeñando un papel activo de coordinación, orientación y apoyo, en lugar de delegar por completo las responsabilidades en las comunas.

En Cao Bang, tras la inspección, 14 de las 20 limitaciones identificadas durante la segunda fase aún están en proceso de subsanación. En particular, en la organización del modelo de gobierno local de dos niveles, solo se han completado dos de los ocho contenidos pendientes.

La provincia registra además 96 vacantes de miembros de los Burós Ejecutivos de los Comités partidistas a nivel comunal, distribuidas en 37 comunas y barrios, así como seis vacantes en otras unidades.

Ante esta situación, los organismos centrales exigieron a Cao Bang completar las plantillas pendientes y organizar el traslado y la adscripción de personal calificado a las zonas remotas y fronterizas, dando prioridad a especialistas en tecnologías de la información, transformación digital, construcción, recursos naturales y medio ambiente.

La experiencia acumulada durante más de un año de aplicación muestra que la descentralización de competencias debe ir acompañada del fortalecimiento de la capacidad de ejecución y de una inspección y supervisión rigurosas.

A medida que el Comité Central del Partido continúe perfeccionando el marco jurídico y apoyando a las localidades, y estas aborden activamente las deficiencias de personal y los obstáculos institucionales, el modelo de gobierno local de dos niveles podrá seguir mejorando su rendimiento y eficacia, contribuyendo a racionalizar el sistema político y prestar mejores servicios a la población y las empresas./.

VNA
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