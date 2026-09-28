📝Enfoque: La diplomacia amplía el espacio y fortalece el potencial de Vietnam

Hanoi (VNA) - En un mundo marcado por profundas transformaciones, la política exterior de independencia y autodeterminación, junto con la multilateralización, diversificación e integración internacional activa, está ampliando el espacio de cooperación y fortaleciendo la posición y los recursos de Vietnam.



Esta orientación se refleja tanto en los vínculos bilaterales y los foros multilaterales como en ámbitos que van de la economía, la ciencia y la tecnología a la defensa, la seguridad y la diplomacia popular.



Recientemente, en un discurso ante la Asociación de Política Exterior de Estados Unidos (FPA), el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, subrayó que “la confianza construida durante décadas debe seguir consolidándose mediante resultados concretos de la cooperación que los pueblos de ambos países puedan percibir en su vida cotidiana”.

El secretario general y presidente To Lam pronuncia un discurso en la Asociación de Política Exterior de Estados Unidos (FPA). Foto: VNA



El mensaje refleja una orientación planteada por el XIV Congreso Nacional del Partido, que definió la diplomacia como una tarea “fundamental y permanente”: no se trata solo de ampliar relaciones, sino de convertirlas en recursos para el desarrollo y la defensa de la Patria.



La relación con Hungría ilustra esta tendencia. Ambos países, que mantienen una Asociación Integral, aspiran a elevar el comercio bilateral a 2 mil millones de dólares anuales y ampliar la cooperación en inversión, ciencia y tecnología, educación, salud y productos farmacéuticos. Más de 3.000 científicos y especialistas vietnamitas formados en Hungría constituyen además un importante puente entre ambos países.



Con Malasia, el comercio bilateral alcanzó 21,59 mil millones de dólares en 2025, un 19% más, mientras las inversiones malasias en Ciudad Ho Chi Minh rondan los 6,1 mil millones de dólares, principalmente en la banca y bienes raíces. Estas cifras muestran cómo los vínculos bilaterales se traducen en comercio, inversión, tecnología e intercambios entre pueblos.



Con Estados Unidos, la cooperación para superar las consecuencias de la guerra constituye otro ejemplo. Washington decidió aportar unos 130 millones de dólares adicionales al proyecto de tratamiento de la contaminación por dioxina en el aeropuerto de Bien Hoa, elevando su inversión total a unos 430 millones de dólares.



Asimismo, comprometió 91 millones de dólares para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en las provincias gravemente afectadas por el agente naranja, mediante servicios de salud, rehabilitación y asistencia social. El proyecto comenzará en Ca Mau y Quang Ngai y se ampliará posteriormente a otras zonas prioritarias.



La Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos también se extiende a sectores decisivos para la competitividad, como educación, ciencia, tecnología, investigación y desarrollo, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos, que contribuyen a fortalecer las capacidades internas del país.



En el debate general de alto nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general y presidente To Lam planteó cuatro orientaciones: restaurar la confianza; promover un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible; participar activamente en la configuración de la gobernanza tecnológica; y fortalecer el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas.



El dirigente vietnamita subrayó asimismo que la autodeterminación no significa mantenerse al margen del mundo, sino “adaptarse activamente y cooperar en pie de igualdad con el mundo”. En consecuencia, Vietnam mantiene una política exterior orientada a la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, basada en la independencia, la autodeterminación, la multilateralización y la diversificación.



Esta política también se expresa mediante contribuciones concretas. En más de 12 años de participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Vietnam ha enviado a más de 1.600 oficiales, cuadros y efectivos del Ejército Popular y de la Seguridad Pública Popular. El 22 de septiembre, el Hospital de Campaña de Nivel 2 número 8, con 63 militares, y el Equipo de Ingenieros número 5, integrado por 184 efectivos, partieron nuevamente para cumplir sus misiones.

El secretario general y presidente To Lam interviene en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: VNA)



La experiencia con Laos, China, Rusia, Estados Unidos, Hungría, Malasia y otros socios demuestra que la diplomacia vietnamita se desarrolla en múltiples ámbitos, desde la política y la economía hasta la defensa, la seguridad, la educación y la ciencia y tecnología. Pero ampliar los vínculos también plantea una exigencia central: que sus beneficios se traduzcan en mayor capacidad de desarrollo interno.



Para atraer tecnología avanzada se necesitan instituciones y recursos humanos adecuados; para ampliar mercados, empresas más competitivas; y para participar más profundamente en las cadenas de suministro, infraestructuras, datos, logística e industrias auxiliares suficientemente desarrolladas. Del mismo modo, un mayor peso en el escenario internacional requiere una sólida capacidad económica, de defensa y seguridad, además de consenso social.



El XIV Congreso Nacional del Partido situó la política exterior como una tarea “fundamental y permanente”. En un mundo lleno de riesgos e incertidumbres, ningún país puede desarrollarse aislándose, pero la integración tampoco significa dependencia. El desafío consiste en ampliar la cooperación, preservar la independencia y autodeterminación y aprovechar los recursos externos para fortalecer las capacidades internas.



Cuando los vínculos internacionales generan nuevas oportunidades para las empresas, la población y el país, la eficacia de la diplomacia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en resultados visibles para el desarrollo nacional./.