Líder vietnamita insta a Hanoi a elevar la calidad de vida y preservar su identidad

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió a Hanoi avanzar con rapidez en su desarrollo, pero también elevar la calidad de vida, preservar su identidad y mejorar la habitabilidad de la capital.



Durante una reunión el 27 de septiembre con votantes de 10 barrios de Hanoi, en vísperas del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, el máximo dirigente, junto con la delegación de diputados de la circunscripción electoral número 1, escuchó propuestas relacionadas con la organización del aparato estatal, el gobierno local de dos niveles, educación, salud, vivienda, tierras, medio ambiente y gestión urbana.



Los votantes propusieron continuar perfeccionando las normas sobre tierras, planificación, transporte público y desarrollo urbano; avanzar hacia un expediente electrónico de salud unificado; mejorar el suministro de medicamentos y equipos médicos; reforzar la distribución del personal docente, garantizar libros de texto y mejorar los horarios y las comidas escolares.



Al informar sobre la situación nacional, el líder vietnamita destacó que 2026 tiene un significado especial, al ser el primer año de aplicación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y del mandato de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y del aparato estatal para 2026-2031. Subrayó la necesidad de evitar retrasos entre las resoluciones y su aplicación, y entre las decisiones y sus resultados concretos.



Según el mandatario, las leyes no solo deben servir para gestionar, sino también crear condiciones para el desarrollo. Las normas que ya no sean adecuadas deben modificarse, al tiempo que se eliminan los cuellos de botella y se movilizan recursos para el desarrollo, protegiendo los derechos e intereses legítimos de la población.



El dirigente señaló que el desarrollo debe medirse, en última instancia, por la vida de la población. Un alto crecimiento económico debe traducirse en mejores empleos e ingresos, escuelas y hospitales de mayor calidad, viviendas adecuadas, un medio ambiente más limpio y servicios públicos más eficientes.



Respecto a Hanoi, pidió a la capital avanzar un paso por delante y establecer nuevos estándares en gestión urbana, ciencia y tecnología, transformación digital, desarrollo verde, cultura, servicios públicos y calidad de vida.



Los votantes en el encuentro. (Foto: VNA)



Convertir las políticas en resultados concretos

Sobre la planificación, las políticas de tierras y los grandes proyectos, To Lam señaló que Hanoi se encuentra ante una etapa decisiva de desarrollo, con una planificación general de largo plazo que está siendo concretada mediante numerosos proyectos capaces de transformar la capital en las próximas décadas.



Instó a las autoridades municipales escuchar a la población, mantener el diálogo y hacer pública la información. Cuanto mayor sea un proyecto y más duraderos sus efectos, más rigurosa y prudente debe ser su preparación y ejecución. El calendario no debe anteponerse a la calidad ni al consenso social.



También subrayó que Hanoi debe modernizarse sin perder su esencia y preservar sus valores históricos, culturales y paisajísticos. Renovar no significa cambiarlo todo, mientras que preservar tampoco significa mantenerlo todo sin cambios; lo importante es que lo nuevo enriquezca lo antiguo y que la modernidad dé continuidad a la tradición.



La planificación debe estar estrechamente vinculada a la gestión de tierras y la ejecución de grandes proyectos. Las expropiaciones, indemnizaciones, ayudas y reubicaciones deben realizarse de forma pública y transparente, armonizando los intereses y garantizando los derechos legítimos de la población. En última instancia, desarrollar una ciudad significa mejorar la vida de quienes viven en ella.



En cuanto al funcionamiento de las administraciones de base, pidió ajustar los recursos a las características y necesidades de cada zona. La descentralización debe ir acompañada de personal, recursos, datos y responsabilidades, de manera que los asuntos que puedan resolverse en las bases no se trasladen a niveles superiores ni obliguen a los ciudadanos a acudir a múltiples organismos.



El secretario general y presidente To Lam afirmó que el funcionamiento de las administraciones de base debe medirse por resultados concretos: que los ciudadanos tengan que desplazarse menos, puedan realizar los trámites con mayor rapidez y reciban respuestas claras y oportunas.



En educación y salud, señaló que son ámbitos directamente vinculados con cada familia. Pidió garantizar libros de texto, fortalecer la atención sanitaria de base, vincular la formación con las necesidades de personal y utilizar tecnología y datos para conectar los distintos niveles de atención.



También destacó que la vivienda social y de reasentamiento debe ofrecer no solo una casa, sino condiciones adecuadas para una vida estable y conveniente.



Sobre el medio ambiente, pidió a Hanoi pasar de la gestión de incidentes a la prevención permanente, utilizando datos, monitoreo y divulgación de información para identificar las fuentes de contaminación y las responsabilidades correspondientes. En particular, la contaminación atmosférica requiere coordinación regional con las localidades vecinas.



En materia de seguridad alimentaria, consideró necesario controlar toda la cadena, desde la producción y elaboración hasta el transporte y la distribución, reforzar la trazabilidad y sancionar estrictamente los alimentos falsificados o contaminados y las conductas que perjudiquen la salud de la población.



Solicitó a Hanoi preparar activamente la aplicación de la orientación del Buró Político para unificar la autoridad de gestión estatal de la seguridad alimentaria desde el nivel central hasta el local, con responsabilidades claramente definidas.



El dirigente señaló que el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional debe prestar mayor atención a los resultados concretos de las instituciones: que las leyes se apliquen efectivamente, la descentralización cuente con recursos, los procedimientos se reduzcan y los recursos liberados se conviertan en proyectos, empleos, ingresos y una mejor calidad de vida.



En Hanoi, añadió, los ciudadanos deben poder percibir la renovación en aspectos concretos de la vida cotidiana, como una circulación más fluida, menos inundaciones, barrios más limpios, alimentos más seguros, trámites más rápidos, atención médica más accesible, mejor conservación del patrimonio y respuestas más claras a sus propuestas.



Expresó su confianza en que Hanoi, con su tradición milenaria, posición y recursos, y con la determinación de sus autoridades y población, continuará renovándose y convirtiendo las grandes orientaciones en resultados concretos, para desarrollarse no solo rápidamente, sino también con calidad, identidad y una habitabilidad cada vez mayor./.