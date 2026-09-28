Vietnam busca ampliar el margen de exportación al mercado Halal

Hanoi (VNA)- El mercado Halal mundial, valorado en miles de millones de dólares, ofrece nuevas oportunidades a las exportaciones vietnamitas, especialmente de productos agrícolas y alimentos, aunque aprovechar este potencial exige a las empresas cumplir requisitos específicos en materia de normas, procesamiento profundo, cadenas de suministro y características de cada mercado.

Según Vu Ba Phu, director del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, la economía Halal mundial alcanza actualmente entre 2,5 y 3 billones de dólares al año y podría llegar a unos 10 billones de dólares en 2028.

El sector Halal, que atiende a una comunidad musulmana de unos 2 mil millones de personas en más de 110 países, se ha extendido también a los cosméticos, productos farmacéuticos, moda, logística, finanzas, turismo y otros servicios.

Para Vietnam, pese a sus ventajas en materia de suministro, las exportaciones Halal apenas alcanzan unos 900 millones de dólares al año, principalmente en productos agrícolas y pesqueros sin procesar, lo que representa menos del 1% del mercado mundial. En el período 2024-2026, solo entre 1.000 y 1.300 empresas cuentan con certificación Halal o lo mantienen, de un total de más de 900.000 empresas activas.

En Indonesia, Pham The Cuong, consejero comercial de Vietnam, señaló que el valor del consumo de productos y servicios Halal alcanzó los 330 mil millones de dólares en 2025, mientras que el sector de alimentos y bebidas podría alcanzar los 360 mil millones de dólares en 2026.

Los productos lácteos, confitería, aperitivos, alimentos elaborados a base de harina y productos pesqueros, entre otros, ofrecen oportunidades para las empresas vietnamitas. Cabe destacar que Indonesia debe importar alrededor del 80% de sus existencias de productos lácteos.

En Malasia, donde el 60,4% de la población es musulmana, el mercado de alimentos Halal, valorado en unos 50 mil millones de dólares anuales, sigue ofreciendo un amplio margen de expansión para las empresas vietnamitas.

Sin embargo, las exportaciones Halal aún enfrentan numerosos desafíos. Según Ba Thi Nguyet Thu, directora del Centro de Promoción y Experiencia HalalViet, las exportaciones vietnamitas siguen concentrándose principalmente en productos agrícolas y pesqueros sin procesar, mientras que los productos de procesamiento profundo que cumplen los requisitos específicos de cada mercado siguen siendo limitados. Los requisitos Halal abarcan desde las materias primas y los aditivos hasta la producción, conservación, transporte, etiquetado y trazabilidad.

Los delegados visitan el stand de la Cooperativa Verde de Hanoi en la Expo Halal 2025 (Fuente: VNA)

Nguyen Tuan Anh, director en funciones del Centro de Certificación de Conformidad, señaló que la certificación Halal es una condición importante, pero no constituye el objetivo final.

Otro obstáculo es la falta de uniformidad de las normas Halal a escala mundial. Una certificación de Indonesia no necesariamente es aceptada en Malasia, mientras que las normas malasias tampoco garantizan el cumplimiento de los requisitos del CCG o de Emiratos Árabes Unidos, lo que incrementa los costos de cumplimiento.

Por ello, las empresas deben desarrollar cadenas de suministro estables, controlar estrictamente las materias primas, evitar la contaminación cruzada, impulsar el procesamiento profundo y la trazabilidad, y adaptar los productos a las características de cada mercado.

En Indonesia, se recomienda solicitar activamente la certificación Halal local, cooperar con importadores de confianza, revisar el etiquetado y la documentación y aprovechar los canales de venta en línea. En Malasia, la certificación de la Oficina de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM) constituye una condición importante para acceder a las redes minoristas.

Por parte de las autoridades, es necesario perfeccionar el sistema de normas, promover el reconocimiento mutuo entre los sistemas de certificación y reforzar la información sobre los mercados, la conexión con socios comerciales y la orientación a las empresas, contribuyendo así a mejorar gradualmente la capacidad de Vietnam para participar en las cadenas de valor Halal mundiales./.

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