IED impulsa mercado inmobiliario industrial de Vietnam

Hanoi (VNA)- Los flujos de capital extranjero hacia el sector inmobiliario de Vietnam alcanzaron los 5,32 mil millones de dólares en los primeros ocho meses del año, situándolo en el segundo lugar entre los sectores que atraen inversión extranjera directa (IED), mientras el aumento de las inversiones en producción está generando una mayor demanda de parques industriales, fábricas, logística y vivienda.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, hasta finales de agosto Vietnam había captado 40,63 mil millones de dólares de inversión extranjera registrada, un aumento del 55,4% interanual. De este total, la inversión nueva alcanzó 21,72 mil millones de dólares, un 96,8% más, mientras que el capital adicional registrado llegó a 12,21 mil millones de dólares, un alza del 14,7%. El sector inmobiliario atrajo 5,32 mil millones de dólares, equivalentes al 15,7% del capital nuevo y adicional registrado, ocupando el segundo lugar después de la industria de transformación y manufactura, que captó 20,18 mil millones de dólares, el 59,5%.

En los primeros ocho meses, el desembolso de IED alcanzó 17,25 mil millones de dólares, un aumento del 12% y el nivel más alto registrado para el mismo período de los últimos cinco años. El sector inmobiliario recibió 1,29 mil millones de dólares, equivalentes al 7,5% del total desembolsado.

Los flujos de capital destinados a la producción están generando una demanda considerable de inmuebles industriales. Los nuevos proyectos requieren terrenos en parques industriales, fábricas prefabricadas, almacenes, centros logísticos, oficinas y viviendas para expertos, ingenieros y trabajadores.

Expertos de la empresa de servicios inmobiliarios Savills Vietnam consideran que el sector en el ámbito industrial mantiene perspectivas positivas gracias al crecimiento de la producción, los flujos de inversión extranjera y la diversificación de las cadenas de suministro. La demanda se orienta cada vez más hacia instalaciones logísticas modernas y parques industriales con buenas conexiones de infraestructura.

Según Su Ngoc Khuong, director sénior de la División de Inversiones de Savills Vietnam, la infraestructura será uno de los principales motores que definirán el nuevo ciclo de desarrollo del sector inmobiliario. Los grandes proyectos de transporte mejoran la conectividad interregional y crean nuevos polos de crecimiento alrededor de los corredores económicos. Cuando una nueva fábrica entra en funcionamiento, la demanda no se limita al espacio productivo, sino que se extiende a almacenes, transporte, servicios, comercio, alojamiento y vivienda.

Sin embargo, el aumento del capital extranjero no significa que todos los segmentos inmobiliarios se beneficien por igual.

Giang Huynh, directora de Investigación y Consultoría de Savills Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el mercado en 2026 está entrando en una fase de crecimiento más selectivo, con diferencias cada vez más claras entre segmentos, ubicaciones y calidad de los activos. Los inversores prestan mayor atención a los fundamentos, la eficiencia operativa y el valor a largo plazo.

El comercio electrónico, los centros de datos y la producción de alta tecnología están generando nuevos motores para el sector inmobiliario industrial, con mayores exigencias en materia de electricidad, infraestructura técnica, conectividad de datos y capacidad de expansión.

Por ello, los parques industriales situados cerca de autopistas, puertos marítimos, aeropuertos y grandes centros productivos podrían seguir atrayendo el interés de los inversores, mientras que los proyectos con conexiones deficientes o con retrasos en los procedimientos legales podrían tener dificultades para beneficiarse directamente de la nueva ola de IED./.

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