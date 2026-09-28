Una marcada impronta de la diplomacia de alto nivel de Vietnam

Nueva Delhi (VNA)- El viaje del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a las Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá refleja el creciente peso de la diplomacia de alto nivel y una mayor iniciativa de Vietnam en la configuración de las reglas internacionales.



Así lo afirmó el doctor Ton Sinh Thanh, exembajador de Vietnam en India y profesor titular de la Academia Diplomática de Vietnam, en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la importancia de la diplomacia al nivel de jefes de Estado.



Según Sinh Thanh, el mensaje de To Lam ante la Asamblea General de la ONU en torno a la necesidad de gestionar las diferencias de manera responsable, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, cobra especial importancia en un contexto mundial marcado por la polarización, las divisiones y numerosas diferencias.





El doctor Ton Sinh Thanh, exembajador de Vietnam en India y profesor titular de la Academia Diplomática de Vietnam. Foto: VNA

El doctor señaló que los países deben aceptar la existencia objetiva de estas diferencias y gestionarlas mediante el diálogo, sin recurrir al uso de la fuerza, para evitar que desemboquen en conflictos. En cuestiones complejas como las disputas territoriales, es necesario respetar el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, en lugar de recurrir al poder para resolverlas.



Esta posición coherente permite a Vietnam mantener el principio de no tomar partido ni depender de ninguna parte, sino defender el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Se trata de una base importante para preservar la independencia, la soberanía y la autonomía estratégica del país.



Sinh Thanh valoró que el discurso del secretario general y presidente To Lam ante la Asamblea General de la ONU, en el que propuso cuatro grandes orientaciones para las actividades de la organización y subrayó la necesidad de regular las tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), al servicio de las personas, garantizando la inclusión y protegiendo la soberanía nacional, refleja un cambio claro en el pensamiento de la política exterior vietnamita.



Vietnam está pasando así de una posición centrada principalmente en aceptar y cumplir las reglas a otra más activa, en la que propone iniciativas y contribuye a configurar el orden internacional, especialmente en ámbitos emergentes.



El embajador consideró que este cambio es coherente con las principales orientaciones del Partido, desde la Directiva N.º 25-CT/TW del Secretariado sobre el fortalecimiento y la elevación de la diplomacia multilateral hasta 2030, y la Resolución N.º 59-NQ/TW del Buró Político sobre la integración internacional en el nuevo contexto, hasta las orientaciones de política exterior establecidas en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



En la práctica, Vietnam ha asumido un papel cada vez más activo al presentar o copatrocinar numerosas iniciativas con otros países sobre cuestiones globales, como la protección del medio ambiente, los derechos de las mujeres y los niños y otros asuntos clave para el desarrollo en los foros internacionales.



Al hacer balance de casi 50 años desde su ingreso en las Naciones Unidas en 1977, Sinh Thanh afirmó que la diplomacia multilateral vietnamita ha experimentado una profunda y amplia evolución. De un país que dependía principalmente de la ayuda exterior para su reconstrucción tras la guerra, Vietnam se ha convertido en un socio que aporta activamente recursos y experiencia a la comunidad internacional.



Tras el fin de la Guerra Fría a comienzos de la década de 1990, Vietnam impulsó su integración en los mecanismos multilaterales regionales y globales, como la ASEAN, el APEC y las Naciones Unidas. El país ha ocupado con éxito la presidencia de la ASEAN en 1998, 2010 y 2020; acogió las cumbres del APEC en 2006 y 2017 y se prepara activamente para el APEC 2027.



En las Naciones Unidas, Vietnam ha sido miembro no permanente y presidente del Consejo de Seguridad, además de enviar numerosos oficiales y soldados a las operaciones de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur y otros países africanos. Estas actividades, según el embajador, reflejan la madurez de la diplomacia multilateral vietnamita y su compromiso concreto con la paz y la seguridad internacionales.



En cuanto al papel de la diplomacia de alto nivel, Sinh Thanh señaló que constituye un mecanismo de especial importancia, ya que los jefes de Estado asumen la máxima responsabilidad en materia de política exterior. En un contexto de rápido avance científico y tecnológico, mayor facilidad de transporte y crecientes desafíos internacionales, este tipo de diplomacia cobra cada vez más relevancia tanto en el mundo como en Vietnam.



Según el exembajador, los contactos directos entre los líderes permiten generar confianza personal al más alto nivel, establecer compromisos firmes y resolver directamente cuestiones complejas que difícilmente pueden abordar los niveles técnicos. Al mismo tiempo, las declaraciones sobre la política exterior realizadas al más alto nivel, incluidos los discursos pronunciados por el secretario general y presidente To Lam durante sus visitas al extranjero, tienen una amplia capacidad de difusión e influencia.



Sinh Thanh consideró que el viaje a las Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá brindó a Vietnam una oportunidad para reafirmar su política exterior y transmitir el mensaje de su transformación, de un país que principalmente cumple las reglas a otro que participa activamente en su configuración. Los contactos de alto nivel con líderes, figuras políticas y sectores influyentes de Estados Unidos y Canadá, señaló, pueden abrir nuevos marcos de cooperación y contribuir a movilizar recursos internacionales para el desarrollo nacional.



En una etapa de aceleración del desarrollo nacional, además de aprovechar al máximo los recursos internos, ampliar y elevar el nivel de las actividades diplomáticas bilaterales y multilaterales constituye una iniciativa destinada a movilizar recursos externos y responder a las nuevas demandas del desarrollo socioeconómico./.