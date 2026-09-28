Discurso del líder vietnamita en la ONU destaca el respeto al derecho internacional

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Hanoi (VNA) - El discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) destaca la responsabilidad de los países de orientar conjuntamente los cambios en el mundo hacia la paz, la cooperación y el desarrollo, sobre la base de la Carta de la ONU y el derecho internacional, en beneficio concreto de las personas.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Dang Vu Canh Linh, subdirector del Instituto de Formación y Capacitación de Funcionarios e Investigación Científica del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, señaló que el discurso sobresale por tres cuestiones estrechamente vinculadas, a saber: la protección de la paz sobre la base del respeto a la independencia y la soberanía; la promoción de un desarrollo centrado en las personas, y el fortalecimiento de la autonomía en asociación con una cooperación internacional proactiva.

Según el experto, el discurso refleja claramente una posición firme respecto de los principios, al tiempo que destaca el diálogo y la cooperación para resolver los problemas internacionales. Para lograr una paz sostenible, deben respetarse la independencia, la soberanía y los intereses legítimos de los países; el diálogo debe mantenerse incluso cuando persistan las diferencias, y la cooperación debe basarse en la igualdad y el respeto del derecho internacional.

En cuanto al Mar del Este, Vietnam mantiene su compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, al tiempo que protege su soberanía, sus derechos soberanos y su jurisdicción.

Otro aspecto destacado es que el desarrollo debe ir acompañado de progreso y justicia social, protección ambiental y garantía de los medios de vida de la población. Los frutos del crecimiento deben ampliar las oportunidades de vida, estudio, trabajo y disfrute, especialmente para las comunidades vulnerables. Por ello, la justicia social debe incorporarse desde el diseño y la implementación de las políticas.

El discurso también vincula la autonomía estratégica con una integración activa y una cooperación en pie de igualdad. La participación de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU constituye una muestra de su voluntad de contribuir activamente a los asuntos comunes.

Cabe destacar que el mandatario To Lam abordó la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial, haciendo hincapié en la necesidad de participar activamente en la configuración de la gobernanza tecnológica para que el progreso esté al servicio de las personas y del desarrollo común.

De acuerdo con Dang Vu Canh Linh, la gobernanza tecnológica se está convirtiendo en un componente cada vez más importante de la capacidad de gobernanza nacional, lo que exige garantizar los derechos e intereses legítimos de la población, reforzar la participación efectiva de los países en desarrollo y reducir las brechas en infraestructura, recursos humanos y tecnología.

Para Vietnam, esta orientación está vinculada con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, que presta especial atención al perfeccionamiento institucional, la inversión en las personas y el fortalecimiento de la capacidad nacional.

Dang Vu Canh Linh indicó que el mensaje más destacado del discurso es que los países deben asumir conjuntamente la responsabilidad de orientar los cambios en el mundo hacia la paz, la cooperación y el desarrollo. La recuperación de la confianza sobre la base del respeto a la Carta de la ONU y al derecho internacional debe materializarse mediante acciones coherentes, el respeto de la independencia, la soberanía y la integridad territorial, así como el cumplimiento pleno de los compromisos asumidos.

Las cuatro orientaciones, a saber, respetar el derecho internacional y recuperar la confianza; promover un desarrollo justo, humano, inclusivo y sostenible; impulsar una gobernanza tecnológica responsable; y fortalecer el multilateralismo y el papel central de la ONU, forman un conjunto coherente orientado a garantizar que todos los países tengan voz, todos los pueblos dispongan de oportunidades de desarrollo y las personas puedan beneficiarse de manera concreta de los logros alcanzados.

Este mensaje refleja la línea coherente de la política exterior de Vietnam: independencia, autonomía, autosuficiencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores, vinculando los intereses nacionales con la responsabilidad hacia la comunidad internacional, subrayó el especialista./.

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