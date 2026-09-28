Presidente del Legislativo: Leyes deben ser coherentes y eficaces en su aplicación

Hanoi (VNA)- La Comisión Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam celebró hoy la primera Conferencia de diputados a tiempo completo de la XVI Legislatura para debatir 17 importantes proyectos de ley que se prevé presentar en el segundo período de sesiones.



El titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, miembro del Buró Político, presidió la reunión.

En su discurso de apertura, destacó que la conferencia se celebra en un momento en que Vietnam acelera la institucionalización de importantes orientaciones sobre ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, integración internacional, desarrollo del sector privado y reforma de la elaboración y aplicación de las leyes.

En el próximo período de sesiones, la Asamblea Nacional prevé examinar unos 45 proyectos de ley y resoluciones de carácter normativo. Muchos tendrán un amplio alcance y afectarán directamente a la organización del aparato estatal, el entorno de inversión y negocios, así como a los derechos e intereses de ciudadanos y empresas.

“El volumen de trabajo es grande y el tiempo, limitado, pero la calidad no puede disminuir. Cuanto más rápido trabajemos, más rigurosos debemos ser; cuantos más proyectos de ley revisemos, mayor debe ser la coherencia del sistema”, afirmó el titular.

El presidente de la Asamblea Nacional pidió que la conferencia actúe como un “filtro de calidad” antes de que los proyectos sean presentados al Parlamento.

Los diputados deben centrarse primero en la calidad de las políticas y aclarar en cada proyecto el problema que se busca resolver, las razones de la reforma, los grupos afectados, los costos de cumplimiento, los recursos necesarios y las responsabilidades de los organismos competentes.



En la reunión. Foto: VNA



LLas políticas con gran impacto sobre ciudadanos y empresas, así como los mecanismos nuevos o sin precedentes, deben ser examinados cuidadosamente.



El líder parlamentario señaló que las leyes deben concentrarse en las cuestiones que corresponden a las competencias de la Asamblea Nacional y establecer principios estables.



Los asuntos sujetos a cambios frecuentes pueden regularse mediante normas de rango inferior, dijo.Sin embargo, las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y ciudadanos, las condiciones empresariales, la distribución de recursos, la organización del poder y las responsabilidades de los organismos estatales deben quedar claramente establecidas en la ley.



También pidió garantizar la coherencia entre las distintas normas jurídicas. No se debe eliminar un obstáculo en una ley para crear otro en una diferente, ni establecer regulaciones contradictorias sobre un mismo asunto.



Asimismo, las disposiciones deben analizarse desde la perspectiva de su aplicación. Es necesario definir claramente quién ejecutará cada norma, qué nivel administrativo será responsable, qué recursos y datos se requieren y si surgirán nuevos trámites o condiciones.



El presidente destacó que la descentralización debe ir acompañada de competencias, recursos, datos y responsabilidades.



La transformación digital también debe ser efectiva, evitando simplemente digitalizar procedimientos innecesarios o sustituir documentos en papel por otros electrónicos similares.



Para los proyectos que aún presentan divergencias importantes, evaluaciones de impacto incompletas o problemas de compatibilidad con otras leyes, pidió continuar su perfeccionamiento.



“No debemos sustituir la calidad por la rapidez ni medir el éxito de la labor legislativa por el número de leyes aprobadas”, subrayó.



Afirmó que la Asamblea Nacional no elabora leyes simplemente para cumplir el programa legislativo, sino para resolver problemas reales, proteger los derechos e intereses legítimos de la población, eliminar obstáculos, movilizar recursos y abrir nuevas vías para el desarrollo.



“Una buena ley debe ser firme desde la política, rigurosa en sus normas, coherente dentro del sistema y fluida en su aplicación”, concluyó./.