Sociedad

Difunden la lengua vietnamita en Rusia

El programa “Tieng Viet Vui” en Rusia inicia el curso 2026-2027 con 73 alumnos para preservar la lengua vietnamita y difundir la cultura nacional.

Para el curso 2026-2027, el programa registra un crecimiento significativo, con 73 alumnos matriculados. (Foto: VNA)
Para el curso 2026-2027, el programa registra un crecimiento significativo, con 73 alumnos matriculados. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El programa "Tieng Viet Vui", dependiente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Rusia, celebró la ceremonia de inauguración del nuevo curso académico 2026-2027, marcando un nuevo hito en sus esfuerzos por preservar y difundir la lengua vietnamita y la identidad cultural nacional entre las jóvenes generaciones que viven lejos de su país de origen.

Para el curso 2026-2027, el programa registra un crecimiento significativo, con 73 alumnos matriculados, incluidos 69 hijos de miembros de la comunidad vietnamita residente en Rusia y cuatro ciudadanos rusos interesados en aprender vietnamita para conocer la cultura o por motivos familiares. El equipo encargado del programa también fue consolidado con 22 miembros: ocho del Comité Académico, 10 asistentes de enseñanza y cuatro responsables de comunicación.

Este año, el programa presta especial atención a la incorporación de contenidos sobre la cultura, la historia y la vida cotidiana de Vietnam, adaptados a cada grupo etario. Una de las principales novedades es la incorporación oficial del material didáctico "Chao Tieng Viet", de la autora Nguyen Thuy Anh. Se espera que la colección diversifique los métodos de aprendizaje y conecte la lengua con situaciones de la vida cotidiana, convirtiendo el aprendizaje no solo en el estudio de estructuras lingüísticas, sino también en un proceso de descubrimiento directo de la cultura vietnamita. Esta iniciativa constituye asimismo un paso hacia la mejora gradual de los métodos y la calidad de la enseñanza.

En la ceremonia, Mai Nguyen Tuyet Hoa, primera secretaria a cargo de Educación de la Embajada de Vietnam en Rusia, reconoció los importantes esfuerzos de los voluntarios para mantener las clases.

Según la funcionaria, mantener un programa de vietnamita destinado a niños vietnamitas en el extranjero requiere una preparación y una contribución constantes por parte de numerosos miembros. La representante de la Embajada expresó su esperanza de que "Tieng Viet Vui" continúe desarrollándose, amplíe sus actividades y logre más resultados positivos en los próximos años.

Por su parte, la representante de los padres expresó su profundo agradecimiento al comité organizador y afirmó que las familias coordinarán estrechamente sus esfuerzos para crear en casa un hábito de comunicación frecuente en vietnamita entre los niños.

La ceremonia abrió un nuevo curso académico con una serie de actividades previstas, entre ellas la celebración del Día de los Maestros de Vietnam, el 20 de noviembre; el Día de Homenaje a la Lengua Vietnamita; el 86º aniversario de la fundación de la Organización de Pioneros Ho Chi Minh y el 137º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh./.

VNA
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