Aplicación creativa de la Resolución 23 para fortalecer relaciones Vietnam-Belarús

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Hanoi (VNA) - La comunidad vietnamita en Belarús ha acogido y aplicado activamente la Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre la labor relativa a los connacionales residentes en el extranjero, contribuyendo a reforzar su papel como puente de amistad entre Vietnam y Belarús, afirmó el embajador vietnamita en este país, Nguyen Van Trung.

En entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Europa Oriental, el diplomático destacó el cambio de enfoque en la labor relativa a los compatriotas en el extranjero, al considerar a esta comunidad no solo una parte inseparable de la nación, sino también un recurso para el desarrollo socioeconómico y la defensa nacional.

La Resolución 23 plantea un enfoque más proactivo para apoyar a los vietnamitas en el extranjero y aprovechar sus capacidades y recursos en beneficio del país. En Belarús, el documento ha sido difundido entre la Asociación de Vietnamitas y la comunidad de unos 700 vietnamitas que viven y trabajan en el país.

El embajador de Vietnam en Belarús, Nguyen Van Trung, junto con la comunidad vietnamita, da la bienvenida al general Nguyen Trong Nghia en su visita oficial a Belarús. (Foto: VNA)

Según Nguyen Van Trung, las generaciones jóvenes de la comunidad se han integrado bien en la sociedad local, al tiempo que mantienen fuertes vínculos con Vietnam. Sus miembros participan en actividades de apoyo a las políticas del Partido y el Estado, campañas de ayuda ante desastres naturales y acciones destinadas a preservar y promover los valores culturales vietnamitas.

La comunidad organiza anualmente actividades con motivo del Año Nuevo Lunar, el Día Nacional y otras fechas importantes, contribuyendo a difundir la imagen de Vietnam y la comunidad vietnamita entre la población local. Durante más de una década, también ha organizado campamentos de verano y cursos de vietnamita para ayudar a las nuevas generaciones a mantener el idioma nativo, conocer sus raíces y profundizar en la cultura nacional.

El embajador subrayó que la Embajada de Vietnam en Belarús considera la cooperación con la comunidad una de sus prioridades. A través de su Comité de Asuntos Comunitarios, la misión diplomática apoya y facilita las actividades de los vietnamitas en el país, tanto en términos materiales como espirituales.

Estas actividades, señaló, contribuyen a consolidar el papel de la comunidad como puente de amistad, fortaleciendo los vínculos tradicionales y la asociación estratégica entre Vietnam y Belarús.

Asimismo, en aplicación de la Resolución 23, la Embajada presta atención a la búsqueda de áreas en las que ambos países cuentan con fortalezas para impulsar la cooperación científica y tecnológica, así como a la identificación de jóvenes con potencial para contribuir a la innovación y al desarrollo científico y tecnológico, creando nuevos vínculos entre las organizaciones de ambos países./.

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