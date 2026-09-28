Sociedad

Hospital de campaña vietnamita concluye misión de paz de la ONU en Sudán del Sur

El séptimo Hospital de Campaña de Nivel 2 regresó a Vietnam tras un año en Sudán del Sur, donde atendió a más de 2.200 pacientes y realizó más de 30 cirugías.

Oficiales y soldados del séptimo Hospital de Campaña Nivel 2 regresan a casa tras completar con éxito su misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur. (Foto: VNA)
Oficiales y soldados del séptimo Hospital de Campaña Nivel 2 regresan a casa tras completar con éxito su misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El personal del séptimo Hospital de Campaña de Nivel 2 regresó a Vietnam tras completar su misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur.

En la ceremonia de bienvenida, celebrada la víspera en el aeropuerto internacional de Tan Son Nhat, el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, reconoció los resultados obtenidos por los 51 miembros del hospital durante su labor de un año en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS).

Según el mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, el hospital se convirtió en un centro médico de confianza para funcionarios y personal de la ONU, así como para las autoridades y la población local, gracias a su profesionalidad, responsabilidad y alto nivel médico.

Durante su misión, el hospital atendió a más de 2.200 pacientes y realizó con éxito más de 30 operaciones de emergencia, incluidas varias de alta complejidad.

Además de la atención médica, la unidad implementó planes de prevención y control de enfermedades, impulsó la investigación científica y aplicó nuevas tecnologías. Durante el período de servicio, sus miembros elaboraron 17 artículos científicos, cuatro de ellos publicados en revistas internacionales de los cuartiles Q2 y Q3, y participaron en conferencias científicas internacionales y actividades de innovación técnica.

Pham Manh Thang destacó que los miembros del hospital observaron estrictamente las normas de la ONU y del Ejército Popular de Vietnam, manteniendo la disciplina y contribuyendo a difundir la imagen del país y de sus Fuerzas Armadas entre la comunidad internacional.

El séptimo Hospital de Campaña de Nivel comenzó oficialmente su misión en UNMISS en septiembre de 2025. Estuvo integrado por 63 oficiales y personal médico procedentes de diversas unidades del Ejército Popular de Vietnam./.

VNA
#Vietnam #Sudán del Sur #Naciones Unidas
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