Ciudad Ho Chi Minh fija plazo para instalar el sistema eCDT en pesqueros

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Bui Minh Thanh, pidió a los organismos competentes y a las localidades costeras con buques pesqueros concentrar sus esfuerzos en la instalación del Sistema Electrónico de Trazabilidad de los Productos Pesqueros Capturados (eCDT) y completar esta tarea antes del 30 de octubre de 2026.

​Según el documento oficial emitido el 25 de septiembre, los comités populares de las comunas y barrios costeros con barcos pesqueros, así como la Zona Especial de Con Dao, deberán divulgar y movilizar a los propietarios y capitanes de embarcaciones de seis metros de eslora o más para que las lleven a los puertos a fin de instalar el sistema eCDT.

​El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente instruirá a la Junta de Gestión de los Puertos Pesqueros de la ciudad y a las organizaciones gestoras para que dispongan de personal y medios de apoyo a la instalación y orienten a los propietarios y capitanes en el uso del sistema. La Subdirección de Pesca y Control Pesquero coordinará la instalación y capacitación en las localidades que no cuentan con puertos pesqueros.

​El Comando de la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh coordinará con las unidades pertinentes para orientar a los pescadores en el uso del eCDT y en las declaraciones de entrada y salida de puerto. Asimismo, controlará estrictamente las condiciones para la salida y entrada de los buques y no permitirá zarpar a aquellos que no hayan instalado el sistema.

​El Departamento de Interior supervisará y evaluará mediante indicadores clave de desempeño (KPI) los resultados de las localidades y organismos competentes, y presentará un informe al Comité Popular municipal antes del 10 de noviembre de este año.

​La Circular No.81/2025/TT-BNNMT, con la fecha del 31 de diciembre de 2025, establece que los buques pesqueros que entren o salgan de puerto deben realizar los procedimientos correspondientes a través del eCDT. La hoja de ruta prevé la emisión del comprobante de recepción de productos pesqueros capturados y desembarcados desde el 1 de marzo de 2026, del certificado de materia prima capturada (SC) desde el 1 de junio y del certificado de origen de productos pesqueros capturados (CC) desde el 1 de septiembre.

​Estos procedimientos constituyen una base importante para determinar si los lotes capturados cumplen las condiciones para su exportación a Europa.

En la Decisión No.1516/QD-TTg, emitida el 10 de agosto pasado, el Primer Ministro estableció que los buques pesqueros de seis metros de eslora o más deberán ser registrados en el eCDT al entrar y salir de puerto, y que no se expedirán certificaciones si los datos del sistema están incompletos.

​La implementación del eCDT busca reforzar el control de los buques, las capturas y su origen, garantizar la transparencia de los datos y contribuir a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)./.

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