Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh fija plazo para instalar el sistema eCDT en pesqueros

Ciudad Ho Chi Minh exige completar antes del 30 de octubre la instalación del eCDT en los barcos pesqueros para reforzar la trazabilidad y combatir la pesca ilegal.

La implementación del eCDT busca reforzar el control de los buques, las capturas y su origen, garantizar la transparencia de los datos y contribuir a la lucha contra la pesca ilegal. (Foto: VNA)
La implementación del eCDT busca reforzar el control de los buques, las capturas y su origen, garantizar la transparencia de los datos y contribuir a la lucha contra la pesca ilegal. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Bui Minh Thanh, pidió a los organismos competentes y a las localidades costeras con buques pesqueros concentrar sus esfuerzos en la instalación del Sistema Electrónico de Trazabilidad de los Productos Pesqueros Capturados (eCDT) y completar esta tarea antes del 30 de octubre de 2026.

​Según el documento oficial emitido el 25 de septiembre, los comités populares de las comunas y barrios costeros con barcos pesqueros, así como la Zona Especial de Con Dao, deberán divulgar y movilizar a los propietarios y capitanes de embarcaciones de seis metros de eslora o más para que las lleven a los puertos a fin de instalar el sistema eCDT.

​El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente instruirá a la Junta de Gestión de los Puertos Pesqueros de la ciudad y a las organizaciones gestoras para que dispongan de personal y medios de apoyo a la instalación y orienten a los propietarios y capitanes en el uso del sistema. La Subdirección de Pesca y Control Pesquero coordinará la instalación y capacitación en las localidades que no cuentan con puertos pesqueros.

​El Comando de la Guardia Fronteriza de Ciudad Ho Chi Minh coordinará con las unidades pertinentes para orientar a los pescadores en el uso del eCDT y en las declaraciones de entrada y salida de puerto. Asimismo, controlará estrictamente las condiciones para la salida y entrada de los buques y no permitirá zarpar a aquellos que no hayan instalado el sistema.

​El Departamento de Interior supervisará y evaluará mediante indicadores clave de desempeño (KPI) los resultados de las localidades y organismos competentes, y presentará un informe al Comité Popular municipal antes del 10 de noviembre de este año.

​La Circular No.81/2025/TT-BNNMT, con la fecha del 31 de diciembre de 2025, establece que los buques pesqueros que entren o salgan de puerto deben realizar los procedimientos correspondientes a través del eCDT. La hoja de ruta prevé la emisión del comprobante de recepción de productos pesqueros capturados y desembarcados desde el 1 de marzo de 2026, del certificado de materia prima capturada (SC) desde el 1 de junio y del certificado de origen de productos pesqueros capturados (CC) desde el 1 de septiembre.

​Estos procedimientos constituyen una base importante para determinar si los lotes capturados cumplen las condiciones para su exportación a Europa.

En la Decisión No.1516/QD-TTg, emitida el 10 de agosto pasado, el Primer Ministro estableció que los buques pesqueros de seis metros de eslora o más deberán ser registrados en el eCDT al entrar y salir de puerto, y que no se expedirán certificaciones si los datos del sistema están incompletos.

​La implementación del eCDT busca reforzar el control de los buques, las capturas y su origen, garantizar la transparencia de los datos y contribuir a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU)./.

VNA
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