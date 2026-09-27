Tokio celebra primer Festival Banh Mi de Vietnam en Japón

Tokio (VNA)- El primer Festival Banh Mi (bocadillo) de Vietnam en Japón se inauguró recientemente en la Plaza Fun More Time, en el Parque Central de Shinjuku, Tokio, con el objetivo de acercar la gastronomía y la cultura vietnamitas a la población local y la comunidad vietnamita en el país.



El evento, dedicado al banh mi como tema central, ofrece un nuevo espacio para que japoneses y vietnamitas se reúnan y conecten a través de la gastronomía.



Al intervenir la víspera en la inauguración, Nguyen Sau, ministro consejero de la Embajada de Hanoi en Tokio, destacó que el banh mi y el café son dos productos cercanos y característicos de Vietnam, cada vez más apreciados en Japón y en todo el mundo.



Señaló que los visitantes del festival no solo pueden disfrutar de platos y bebidas, sino también conocer y experimentar una parte de la cultura, la gente y el país de Vietnam.

El primer Festival Banh Mi (bocadillo) de Vietnam en Japón se lleva a cabo en la Plaza Fun More Time, en el Parque Central de Shinjuku, Tokio. (Fuente: VNA)



El festival de este año coincide con la Fiesta del Medio Otoño, lo que brinda a las familias vietnamitas y japonesas la oportunidad de participar juntas en diversas actividades culturales.



Nguyen Sau expresó su confianza en que experiencias como los desfiles de farolillos, las danzas del león y la degustación de pasteles típicos de la Fiesta del Medio Otoño permitan a los niños japoneses conocer mejor la cultura vietnamita, mientras que los menores vietnamitas residentes en Japón tengan la oportunidad de vivir y preservar las tradiciones de su tierra natal.



Según el Comité Organizador, se prevé que el festival atraiga a decenas de miles de visitantes durante sus dos días de duración.



Los organizadores esperan que el evento se convierta en una cita anual que contribuya a acercar la gastronomía vietnamita al público japonés y permita a la comunidad vietnamita en Japón compartir los sabores de su tierra natal./.