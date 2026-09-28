Inauguran en Hanoi el Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad

Hanoi (VNA) - El Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad se inauguró hoy en Hanoi, con la participación de unos 250 delegados nacionales y extranjeros.



Organizado por el Comité Nacional de Vietnam para la UNESCO, en coordinación con esa organización de las Naciones Unidas, los Comités Populares de Hanoi y Ninh Binh, el encuentro se celebra del 27 de septiembre al 1 de octubre. Participan representantes de organismos de gestión, institutos de investigación, gestores de sitios patrimoniales, comunidades, expertos y académicos, así como representantes de la UNESCO y de los Estados miembros del Comité del Patrimonio Mundial en Asia-Pacífico.



En su discurso, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, destacó que el diálogo tiene lugar en un momento significativo, cuando Vietnam y la UNESCO conmemoran 50 años de relaciones.



La Asamblea General de la ONU aprobó recientemente una resolución que declara 2027-2036 como Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa impulsada por Vietnam y copatrocinada por 103 países. El 2027 también marcará el 55º aniversario de la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.



El ministro subrayó que preservar la autenticidad del patrimonio significa respetar la verdad histórica y los valores transmitidos de generación en generación.





Los delegados participantes en la conferencia. Foto: VNA

Ante las crecientes presiones de la urbanización, el desarrollo de infraestructuras y el cambio climático, Vietnam apuesta por “conservar para desarrollar y desarrollar para conservar mejor”, sin sacrificar la identidad cultural y el patrimonio en aras del crecimiento económico.



Pidió a los delegados centrar sus debates en cuatro ámbitos: respetar la diversidad cultural en la preservación de la autenticidad; garantizar que las decisiones de conservación, restauración y rehabilitación se basen en criterios científicos y en un uso responsable de la tecnología; situar a las personas y las comunidades en el centro; y reforzar la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y tecnología y la formación de recursos humanos.



Propuso establecer una Red de Cooperación sobre Patrimonio de Asia-Pacífico, organizar periódicamente, junto con la UNESCO, programas de formación para jóvenes especialistas en patrimonio y convertir el diálogo en un foro anual. Asimismo, expresó su deseo de que el Documento de Hanoi sirva como orientación para futuras acciones.



El subsecretario del Comité del Partido de Hanoi, Nguyen Van Phong, informó de que la capital cuenta con más de 6.000 sitios históricos y culturales, miles de bienes del patrimonio cultural inmaterial inventariados, numerosos tesoros nacionales y varios sitios reconocidos por la UNESCO.



Dijo que Hanoi está impulsando la conservación y promoción de los valores del conjunto central de la Ciudadela Imperial de Thang Long y ejecutando el proyecto de conservación, restauración y rehabilitación del Palacio Kinh Thien.



El presidente de la 49ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, Ishan Mustafa Yurdakul, valoró el papel de Vietnam en la promoción del diálogo regional. Por su parte, el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, destacó a Vietnam como un miembro activo y responsable de la UNESCO y felicitó al país por la iniciativa del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible 2027-2036.



El diálogo continuará con sesiones plenarias y debates especializados. Está previsto que la reunión de clausura, el 30 de septiembre, apruebe el Documento de Hanoi sobre Patrimonio y Autenticidad. En la provincia de Ninh Binh, los delegados visitarán el complejo paisajístico de Trang An y la zona de Tam Chuc./.