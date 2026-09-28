Política

Dirigente legislativo preside reunión de Buró Ejecutivo del Comité partidista de Asamblea Nacional

El miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Parlamento para examinar cuestiones relacionadas con el trabajo de personal y otros asuntos importantes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Parlamento para examinar cuestiones relacionadas con el trabajo de personal y otros asuntos importantes.

Durante el evento, el Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional examinó y dio su opinión sobre diversos asuntos, entre ellos el número de subjefes de departamento del Consejo de Asuntos Étnicos, las comisiones y la Oficina de la Asamblea Nacional, así como de los órganos de asesoramiento y apoyo del Comité del Partido; las orientaciones en materia de personal; y la revisión y actualización de la planificación de cuadros directivos y de gestión para 2026.

Asimismo, la reunión abordó la evaluación de los cuadros directivos y de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2026.

El Buró Ejecutivo aprobó un plan para elaborar el proyecto sobre el “Revisión de la Constitución de 2013, asícomo el estudio de propuesta para su modificación integral”./.

VNA
#Asamblea Nacional de Vietnam #reunión #personal
Seguir VietnamPlus

Avances institucionales y legales

Noticias relacionadas

Asamblea Nacional de Vietnam aprueba leyes para fortalecer sectores clave (Foto: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam aprueba leyes para fortalecer sectores clave

La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó modificaciones a leyes fundamentales en materia de mediación comunitaria, edición y publicación, arquitectura, telecomunicaciones y transacciones electrónicas, con el objetivo de reducir trámites administrativos, modernizar servicios mediante inteligencia artificial e impulsar el desarrollo sostenible a partir del 1 de marzo de 2027.

Ver más

El viaje del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene ante la Asamblea General de la ONU. Foto: VNA

Una marcada impronta de la diplomacia de alto nivel de Vietnam

El viaje del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a las Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá refleja el creciente peso de la diplomacia de alto nivel y una mayor iniciativa de Vietnam en la configuración de las reglas internacionales.

El Día de la Gran Unidad Nacional se celebrará por primera vez en el extranjero

El Día de la Gran Unidad Nacional se celebrará por primera vez en el extranjero

El Comité Permanente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam emitió el 11 de septiembre la Instrucción Nº 12/HD-MTTW-BTT sobre la organización del Día de la Gran Unidad Nacional entre la comunidad vietnamita en el extranjero. En virtud de este documento, la capital checa, Praga, fue seleccionada como sede del evento, lo que marca la primera vez que esta actividad se organiza fuera de Vietnam.