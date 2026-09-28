Dirigente legislativo preside reunión de Buró Ejecutivo del Comité partidista de Asamblea Nacional

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Parlamento para examinar cuestiones relacionadas con el trabajo de personal y otros asuntos importantes.



Durante el evento, el Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional examinó y dio su opinión sobre diversos asuntos, entre ellos el número de subjefes de departamento del Consejo de Asuntos Étnicos, las comisiones y la Oficina de la Asamblea Nacional, así como de los órganos de asesoramiento y apoyo del Comité del Partido; las orientaciones en materia de personal; y la revisión y actualización de la planificación de cuadros directivos y de gestión para 2026.



Asimismo, la reunión abordó la evaluación de los cuadros directivos y de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2026.



El Buró Ejecutivo aprobó un plan para elaborar el proyecto sobre el “Revisión de la Constitución de 2013, asícomo el estudio de propuesta para su modificación integral”./.

VNA