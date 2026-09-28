Líder vietnamita exige corregir pronto las deficiencias en la aplicación de la ley

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy en Hanoi la reunión de septiembre del Comité Directivo Central para el perfeccionamiento institucional y la aplicación de la ley, en la que pidió corregir pronto las deficiencias y eliminar los obstáculos en este ámbito.



A la reunión asistieron miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido, así como integrantes del Comité Directivo y representantes de organismos centrales.



Hacia un sistema jurídico moderno



El secretario general y presidente To Lam subrayó que la elaboración y aplicación de la ley deben constituir un proceso integral y coherente, cuyos resultados se reflejen en la eliminación de “cuellos de botella”, la reducción de los costos de cumplimiento, la movilización de recursos, el fortalecimiento de la disciplina, la protección de los derechos e intereses legítimos y el desarrollo socioeconómico.



Exigió acelerar la revisión integral del sistema de documentos normativos, priorizando las disposiciones que obstaculizan la inversión, la producción y los negocios o elevan los costos de cumplimiento. Cuando las deficiencias estén claramente identificadas, los organismos competentes deben actuar dentro de sus atribuciones o proponer soluciones sin esperar al resultado final de la revisión.



“Si el problema está en las normas, hay que modificarlas; si la debilidad está en la aplicación, hay que corregirla”, subrayó, al tiempo que pidió prestar atención a las lagunas jurídicas, las políticas aún no plenamente institucionalizadas y los problemas que afectan al funcionamiento del nuevo aparato administrativo y al ejercicio de los derechos ciudadanos.



El Comité del Partido de la Asamblea Nacional deberá coordinarse con el Comité del Partido del Gobierno y los organismos pertinentes para completar el informe sobre la revisión integral y las soluciones generales y presentarlo al Comité Directivo Central en diciembre de 2026.



La simplificación de los documentos debe garantizar un sistema jurídico coherente y accesible, respetando las disposiciones transitorias y evitando lagunas jurídicas. También se debe garantizar la continuidad de los derechos y obligaciones legítimos tras la reorganización administrativa.



Respecto al proyecto de “Estrategia para perfeccionar el sistema jurídico de Vietnam en la nueva era”, el Comité Directivo acordó básicamente considerar el sistema jurídico como parte de un ecosistema institucional integral para el desarrollo, con objetivos para 2030 y una visión hasta 2045.



Para 2030, se deberá mejorar claramente la aplicación de la ley, corregir las principales deficiencias y resolver los retrasos y documentos normativos detallados pendientes, además de completar las tareas relativas a las orientaciones legislativas y la revisión de la Constitución de 2013.



Para 2045, se aspira a contar con un sistema jurídico moderno basado en datos digitales e inteligencia artificial y un sistema judicial democrático, íntegro y profesional. El proyecto se centrará en tres ámbitos: renovación del pensamiento sobre la elaboración y aplicación de la ley, mejora de su aplicación y desarrollo de los recursos humanos jurídicos.



El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Fortalecer la aplicación de la ley



El mandatario instó a perfeccionar las disposiciones sobre la organización de la aplicación de la ley, garantizar recursos suficientes, evaluar la eficacia de las normas después de su promulgación y construir una gran base de datos jurídica, promoviendo la inteligencia artificial, la infraestructura digital y la gestión basada en datos.



La aplicación de la ley debe ser responsabilidad de los organismos encargados de cada sector, ámbito y territorio, mientras que los órganos judiciales y jurídicos deben asesorar, orientar y supervisar. Cada política debe definir claramente responsables, recursos y resultados, y los documentos administrativos no deben imponer condiciones u obligaciones adicionales.



También llamó a construir una cultura de cumplimiento basada en el ejemplo de los organismos públicos, funcionarios y militantes del Partido, corregir las prácticas de arbitrariedad y evasión de responsabilidades, proteger a quienes actúan correctamente y apoyar a los grupos vulnerables y las pequeñas y medianas empresas.



En cuanto a la modificación y complementación del Código Penal de 2015 y de la Ley de Organización de los Órganos de Investigación Criminal de 2015, pidió completar los expedientes para presentarlos a la Asamblea Nacional en su segundo período de sesiones. Los proyectos deben reforzar la política penal, la prevención y lucha contra la delincuencia y la corrupción, proteger los derechos humanos y ciudadanos y corregir las deficiencias detectadas en la práctica.



Sobre el tratamiento de las infracciones administrativas, solicitó revisar integralmente el mecanismo y completar el proyecto de Ley de Tratamiento de las Infracciones Administrativas, modificada, pasando de “detectar infracciones para sancionar” a gestionar riesgos, prevenir infracciones y mejorar el cumplimiento mediante la transformación digital y la gestión basada en datos.



Respecto a la solución de controversias civiles, destacó la necesidad de reducir costos y plazos y garantizar procedimientos justos, objetivos, oportunos y eficaces. También llamó a acelerar las modificaciones del Código de Procedimiento Civil y la Ley de Arbitraje Comercial, estudiar una Ley de Mediación Comercial y promover la transformación digital en la solución de controversias y la ejecución de sentencias.



Finalmente, pidió completar los expedientes dentro de los plazos establecidos, implementar de inmediato las cuestiones claras y elevar a las autoridades competentes aquellas que aún presenten diferencias. Cada tarea debe contar con productos, plazos y responsabilidades definidos, y sus resultados deben reflejarse en la eliminación de obstáculos, la protección de derechos, la movilización de recursos y el fortalecimiento de la confianza en el sistema jurídico y judicial./.