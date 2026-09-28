Cie-Tec

Vietnam y Reino Unido cooperan en desarrollo del centro financiero en Ciudad Ho Chi Minh

Vietnam y Reino Unido buscan fortalecer el mercado de capitales y movilizar financiación internacional para desarrollar el Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh.

Zona central del Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Zona central del Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La cooperación financiera se perfila como uno de los pilares de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y el Reino Unido, con el objetivo de contribuir al desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) y mejorar la captación de capital internacional.

Un nuevo espacio de cooperación financiera

​En una conferencia de alto nivel Reino Unido-Vietnam sobre servicios financieros, Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó el papel de la cooperación financiera en las relaciones bilaterales y valoró el apoyo de los socios británicos desde las primeras etapas de construcción del centro financiero.

​El desarrollo del VIFC-HCMC constituye una tarea estratégica para conectar los flujos de capital internacional con las necesidades de la economía vietnamita. El centro avanza actualmente de la etapa de construcción institucional hacia una fase de funcionamiento sustancial, con el objetivo de poner en marcha sus primeros productos fundamentales, incluidos los bonos municipales y los destinados a proyectos de infraestructura.

ubnd.jpg
Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Por su parte, el embajador británico en Vietnam, Iain Frew, señaló que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países se está ampliando más allá del comercio y la inversión. En el ámbito financiero, la cooperación se concentra en tres prioridades: ampliar el acceso a la financiación, movilizar recursos para la transición verde y fortalecer los pilares del sistema financiero.

​El diplomático destacó asimismo el apoyo de los bancos comerciales, los principales fondos de inversión y las agencias de crédito a la exportación al desarrollo del mercado de capitales de Vietnam.

Mejorar el mercado de capitales y los recursos humanos

​El perfeccionamiento institucional, el desarrollo del mercado de capitales y la mejora de la calidad de los recursos humanos son considerados elementos clave para elevar la competitividad y reforzar la confianza de los inversores internacionales.

La City de Londres reafirmó su disposición a apoyar a Vietnam y a Ciudad Ho Chi Minh en la movilización de capital a largo plazo, el desarrollo de infraestructuras sostenibles, la gestión de riesgos climáticos y la innovación en el sector de las tecnologías financieras (fintech).

Según Dominic Scriven, presidente del fondo de inversión Dragon Capital, el mercado de capitales vietnamita ha avanzado de forma importante, aunque aún existe margen para mejorar la liquidez, ampliar la participación de los inversores y perfeccionar su infraestructura.

El intercambio de experiencias con centros financieros internacionales como Londres permitirá a Vietnam buscar soluciones para desarrollar el mercado de capitales en la nueva etapa, afirmó.

Para concretar estas orientaciones, Ciudad Ho Chi Minh propuso cuatro grupos prioritarios de cooperación. El primero consiste en desarrollar el mercado de capitales mediante productos como fondos de inversión, bonos internacionales, fintech y activos digitales, además de instrumentos vinculados a las finanzas marítimas y aeronáuticas.

​El segundo se centra en promover las finanzas verdes; el tercero, en vincular la innovación financiera con la gestión y supervisión de la seguridad del sistema; y el cuarto, en desarrollar el talento humano mediante una mayor conexión entre instituciones educativas, asociaciones profesionales y entidades financieras de ambos países./.

VNA
#Reino Unido #Ciudad Ho Chi Minh #cooperación financiera #Centro Financiero Internacional de Vietnam #VIFC-HCMC #servicios financieros #finanzas verdes #bonos municipales Ciudad Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Construir una "cultura digital" saludable y segura que difunda valores positivos

Construir una "cultura digital" saludable y segura que difunda valores positivos

En la era digital, el ciberespacio se ha convertido en una parte esencial de la vida social, contribuyendo a crear un entorno de comunicación abierto, fomentar la creatividad, conectar a las comunidades y difundir conocimientos. Sin embargo, junto con todo lo positivo, también proliferan informaciones erróneas, contenidos nocivos y comportamientos que no se ajustan a las normas de conducta.

Las empresas, protagonistas de los productos estratégicos «Make in Vietnam»

Las empresas, protagonistas de los productos estratégicos «Make in Vietnam»

La eliminación de los cuellos de botella institucionales, de mercado y del ecosistema permitirá a Vietnam avanzar hacia el dominio de tecnologías clave, una participación más profunda en las cadenas globales de valor y la consolidación de la ciencia y la tecnología como motor de un desarrollo rápido y sostenible en la era digital.

El profesor Tan Jian Ping, director del Centro Stargaze de Investigación sobre Agricultura Sostenible de la Universidad XMUM, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Malasia exploran cooperación en agricultura inteligente

En medio de sus esfuerzos por modernizar el sector agrícola, Malasia está acelerando la transición de un modelo tradicional e intensivo en mano de obra hacia una agricultura de alta tecnología en el marco de la Política Nacional de Agricultura y Alimentación (NAP 2.0).

Actividades de formación e investigación en la empresa RTC Technology Vietnam. (Fuente:qdnd.vn)

Vietnam impulsa mecanismos de prueba para nuevas tecnologías

El desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), abre nuevas oportunidades para elevar la productividad y fomentar el crecimiento económico, pero también plantea riesgos e impactos aún difíciles de prever, lo que hace necesario impulsar mecanismos de prueba controlada para evaluar los riesgos, perfeccionar las políticas y facilitar su aplicación en la práctica.