Vietnam y Reino Unido cooperan en desarrollo del centro financiero en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La cooperación financiera se perfila como uno de los pilares de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y el Reino Unido, con el objetivo de contribuir al desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) y mejorar la captación de capital internacional.

Un nuevo espacio de cooperación financiera

​En una conferencia de alto nivel Reino Unido-Vietnam sobre servicios financieros, Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó el papel de la cooperación financiera en las relaciones bilaterales y valoró el apoyo de los socios británicos desde las primeras etapas de construcción del centro financiero.

​El desarrollo del VIFC-HCMC constituye una tarea estratégica para conectar los flujos de capital internacional con las necesidades de la economía vietnamita. El centro avanza actualmente de la etapa de construcción institucional hacia una fase de funcionamiento sustancial, con el objetivo de poner en marcha sus primeros productos fundamentales, incluidos los bonos municipales y los destinados a proyectos de infraestructura.

​

Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Por su parte, el embajador británico en Vietnam, Iain Frew, señaló que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países se está ampliando más allá del comercio y la inversión. En el ámbito financiero, la cooperación se concentra en tres prioridades: ampliar el acceso a la financiación, movilizar recursos para la transición verde y fortalecer los pilares del sistema financiero.

​El diplomático destacó asimismo el apoyo de los bancos comerciales, los principales fondos de inversión y las agencias de crédito a la exportación al desarrollo del mercado de capitales de Vietnam.

​Mejorar el mercado de capitales y los recursos humanos

​El perfeccionamiento institucional, el desarrollo del mercado de capitales y la mejora de la calidad de los recursos humanos son considerados elementos clave para elevar la competitividad y reforzar la confianza de los inversores internacionales.

La City de Londres reafirmó su disposición a apoyar a Vietnam y a Ciudad Ho Chi Minh en la movilización de capital a largo plazo, el desarrollo de infraestructuras sostenibles, la gestión de riesgos climáticos y la innovación en el sector de las tecnologías financieras (fintech).

Según Dominic Scriven, presidente del fondo de inversión Dragon Capital, el mercado de capitales vietnamita ha avanzado de forma importante, aunque aún existe margen para mejorar la liquidez, ampliar la participación de los inversores y perfeccionar su infraestructura.

El intercambio de experiencias con centros financieros internacionales como Londres permitirá a Vietnam buscar soluciones para desarrollar el mercado de capitales en la nueva etapa, afirmó.

Para concretar estas orientaciones, Ciudad Ho Chi Minh propuso cuatro grupos prioritarios de cooperación. El primero consiste en desarrollar el mercado de capitales mediante productos como fondos de inversión, bonos internacionales, fintech y activos digitales, además de instrumentos vinculados a las finanzas marítimas y aeronáuticas.

​El segundo se centra en promover las finanzas verdes; el tercero, en vincular la innovación financiera con la gestión y supervisión de la seguridad del sistema; y el cuarto, en desarrollar el talento humano mediante una mayor conexión entre instituciones educativas, asociaciones profesionales y entidades financieras de ambos países./.