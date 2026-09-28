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Premier vietnamita insta a vincular ciencia y tecnología con resultados económicos concretos

El primer ministro Le Minh Hung pide convertir la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital en motores medibles para elevar la productividad y sostener el crecimiento.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)
Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pidió convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores directos y medibles del crecimiento económico, especialmente para alcanzar y mantener tasas de expansión de dos dígitos.

El también jefe del Comité Directivo Central para el desarrollo de estos sectores formuló la petición al presidir hoy en la sede del Gobierno una sesión temática sobre su contribución al desarrollo socioeconómico y evaluar los resultados de trabajo del tercer trimestre de 2026.

En su intervención, el dirigente señaló que la reunión busca concretar la implementación de la Resolución N.º 19-NQ/TW sobre la renovación del modelo de desarrollo, en estrecha vinculación con la Resolución N.º 57-NQ/TW y las conclusiones e instrucciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.

El premier pidió evaluar de manera concreta la contribución de estos sectores a la renovación del modelo de crecimiento. En el primer semestre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18%, por lo que Vietnam deberá alcanzar un crecimiento cercano al 12% en la segunda mitad del año para cumplir la meta anual, remarcó.

Según el jefe de Gobierno, mantener de forma continua y sostenible un crecimiento de dos dígitos exige elevar la productividad, lo que requiere desarrollar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

La Resolución N.º 57-NQ/TW establece que para 2030 la economía digital deberá representar al menos el 30% del PIB y la contribución de la Productividad Total de los Factores (PTF) al crecimiento superar el 55%. Por ello, estos ámbitos deben pasar de ser motores complementarios a fuerzas impulsoras principales, con resultados concretos y cuantificables sobre la economía.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)


Tras un año y nueve meses de aplicación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, el marco institucional ha registrado avances, incluida la adopción de un catálogo de tecnologías estratégicas y progresos en infraestructura digital, datos y servicios públicos en línea. Sin embargo, los resultados aún no se corresponden con las orientaciones, los recursos movilizados y la determinación política, señaló.

El principal cuello de botella se encuentra actualmente en la capacidad de organización y ejecución y en la responsabilidad de los organismos y sus dirigentes. En este sentido, el jefe de Gobierno pidió pasar de medir los recursos e insumos a evaluar los resultados sobre el crecimiento, tomando como indicadores la productividad laboral, los ingresos generados por la tecnología digital, el valor añadido y la contribución al PIB y al producto interno bruto regional (PIBR).

Asimismo, propuso concentrar los esfuerzos en fortalecer la investigación, el dominio, la aplicación y la comercialización de tecnologías; impulsar la transformación digital al servicio del desarrollo socioeconómico y cuantificar su contribución al crecimiento, la productividad laboral y la expansión de la economía digital.

También destacó la necesidad de evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas por el Comité Directivo durante el tercer trimestre y definir las prioridades para los últimos meses de 2026.

Tras la reunión, cada ministerio, organismo y localidad deberá determinar las acciones inmediatas, los productos concretos, el cronograma de ejecución y la contribución cuantificable de sus tareas a las metas de crecimiento de cada sector o territorio./.

VNA
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