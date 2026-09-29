Gobierno y Parlamento de Vietnam trazan agenda del segundo periodo de sesiones legislativas

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Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Tran Thanh Man, copresidieron hoy una reunión entre los burós ejecutivos de los comités del Partido del Gobierno y de la AN en Hanoi, para establecer la agenda del segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura.

El Gobierno vietnamita tiene previsto presentar 95 documentos, propuestas e informes durante el mencionado periodo de sesiones.

En su intervención, el presidente de la AN, Tran Thanh Man, instó a ambas instancias a identificar los proyectos de leyes y resoluciones que pueden tramitarse por vía rápida en un solo periodo de sesiones y aquellos que requieren ser aprobados a lo largo de varias sesiones.

Señaló que el enfoque debe ser urgente y proactivo, pero no arbitrario. La coordinación, afirmó, debe ir más allá de la simple elaboración de la agenda para mejorar la calidad de las decisiones de la AN y la implementación por parte del Gobierno; centrarse en las políticas y no solo en los trámites administrativos, especialmente en la lucha contra la corrupción y otras manifestaciones negativas; y definir claramente la responsabilidad final de cada producto, no limitándose únicamente a supervisar el avance del proceso.

El presidente de la AN, Tran Thanh Man, interviene en la reunión. (Foto: VNA)

El dirigente legislativo abogó por un cambio radical: pasar de una coordinación meramente procedimental a una colaboración conjunta en materia de políticas desde el inicio. La calidad debe primar sobre la velocidad y garantizarse desde el principio; no se debe permitir la acumulación de trabajo para el final del periodo de sesiones, y la implementación debe considerarse parte de la calidad legislativa desde la fase de preparación.

Según dijo, el Gobierno debe asumir la máxima responsabilidad por la calidad de las políticas que presenta. Los organismos de la AN, el Consejo de Asuntos Étnicos y las comisiones deben responsabilizarse de la calidad de la evaluación, mientras que el Comité Permanente del máximo órgano legislativo debe encargarse de preparar los asuntos para su decisión por parte del Parlamento. Las tres partes deben converger en decisiones finales que sean correctas, viables y generen valor para el desarrollo.

Expresó su esperanza de que la reunión eleve a un nuevo nivel la coordinación entre ambos comités del Partido, pasando de la mera gestión de tareas a la dirección del ritmo general de la actividad legislativa en este segundo periodo de sesiones y sentando las bases para los siguientes. Ambas partes, afirmó, deben compartir la responsabilidad ante el Partido, la AN y la ciudadanía respecto a la calidad de las políticas.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Por su parte, el primer ministro Le Minh Hung pidió a los ministros y jefes de sector que consideren la preparación del periodo de sesiones como una tarea política clave y asuman la máxima responsabilidad en su dirección.

Instó a mantener el cronograma de preparación de documentos y colaborar estrechamente con los organismos de la AN en la revisión de los proyectos de leyes, resoluciones e informes, a fin de garantizar que las propuestas sean coherentes y de alta calidad, así como a elaborar los reglamentos detallados para que entren en vigor simultáneamente con dichas leyes y resoluciones. Asimismo, enfatizó la necesidad de asistir a todas las reuniones, interactuar y facilitar información sobre cuestiones de interés para los diputados y la ciudadanía en sus respectivos ámbitos, e informar con prontitud sobre aquellos asuntos pendientes que excedan su competencia.

Indicó que ha ordenado a los organismos gubernamentales cumplir estrictamente las normas del Partido sobre el control del poder en la actividad legislativa y evitar que los intereses sectoriales o de grupo prevalezcan en los documentos jurídicos.

​Además, solicitó al Ministro de Seguridad Pública y al Inspector General del Gobierno que instruyan a las unidades asesoras para que identifiquen cuellos de botella, vacíos o lagunas jurídicas en los proyectos y reglamentos, y asesoren a la AN y al Gobierno de manera oportuna y proactiva durante las fases de revisión y finalización de los proyectos de leyes y resoluciones./.

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