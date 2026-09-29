Política

Vietnam establece nuevos procedimientos para buques en puertos fronterizos

Vietnam aplicará desde el 1 de octubre nuevos procedimientos de control para buques, tripulantes y pasajeros en los puertos fronterizos.

Barco de pasajeros que opera en la ruta Phan Thiet – Phu Quy. Foto: VNA.
Barco de pasajeros que opera en la ruta Phan Thiet – Phu Quy. Foto: VNA.

Hanoi (VNA) - Vietnam aplicará a partir del 1 de octubre nuevos procedimientos de control, inspección y supervisión para buques, tripulantes y pasajeros en los puertos fronterizos administrados por el Ministerio de Seguridad Pública, según el Decreto 289/2026/ND-CP, promulgado el 21 de julio.

La normativa regula también la expedición de permisos de desembarco para tripulantes y permisos para subir a bordo, así como la gestión y el control de las actividades relacionadas con la seguridad y el orden de ciudadanos vietnamitas y extranjeros, buques y otros medios de transporte en estos puertos.

Según el decreto, los buques que entren en Vietnam, junto con sus tripulantes y pasajeros, deberán realizar los trámites de entrada en el primer puerto fronterizo al que lleguen tras ingresar en la zona marítima fronteriza del país. Los buques extranjeros que salgan de Vietnam deberán completar los trámites de salida en el último puerto fronterizo antes de abandonar las aguas territoriales vietnamitas.

Los buques vietnamitas que salgan del país también deberán realizar los trámites de salida en el último puerto fronterizo de escala antes de abandonar las aguas de Vietnam.

En el caso de los buques en tránsito, los trámites correspondientes deberán efectuarse al entrar en la zona marítima fronteriza vietnamita. Durante el tránsito, el capitán será responsable de gestionar a la tripulación, los pasajeros y las mercancías, mantener intactos los precintos y documentos de inmigración y evitar desembarcos, salidas del buque, atraques de otras embarcaciones u otras actividades sin autorización de las autoridades competentes.

Quedan exceptuados los funcionarios y medios de las autoridades estatales especializadas, los prácticos, las personas encargadas de los trámites y el personal sanitario que deba subir a bordo para atender emergencias.

Los buques que cambien de puerto deberán completar los trámites de salida en el puerto de origen antes de trasladarse a otro puerto de Vietnam y realizar los trámites de llegada al arribar al nuevo puerto./.

VNA
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