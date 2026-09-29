Economía

Standard Chartered prevé un crecimiento del PIB de Vietnam del 8,7% en tercer trimestre

Standard Chartered prevé un crecimiento del PIB de Vietnam del 8,7% en el tercer trimestre de 2026 y mantiene su previsión anual en el 9,5%.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam crecería un 8,7% en el tercer trimestre de 2026, frente al 8,4% registrado en el segundo trimestre, según una previsión del banco británico Standard Chartered.

El crecimiento estaría respaldado por la producción industrial, el comercio y la demanda interna, aunque persisten las incertidumbres derivadas del entorno externo.

Standard Chartered prevé que los indicadores económicos de septiembre sigan mostrando una mejora de la actividad manufacturera y comercial. La producción industrial aumentaría un 13,2% interanual, mientras las exportaciones del tercer trimestre crecerían un 27,2% y las importaciones un 40%.

Esta evolución refleja la expansión del comercio y, al mismo tiempo, una mayor demanda de importaciones destinada a la producción y a la actividad económica interna.

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Standard Chartered prevé un aumento interanual del 13,2% en la producción industrial. (Fuente: VNA)

En cuanto a la inflación, el banco prevé que se sitúe en el 4,5% interanual en septiembre, manteniéndose en torno al objetivo de control fijado por el Gobierno vietnamita.

Basándose en las tendencias actuales, Standard Chartered prevé que el crecimiento mantenga su ritmo en los últimos meses del año, con un aumento interanual del PIB del 10,6% en el segundo semestre de 2026. La entidad mantiene su previsión de crecimiento del PIB para todo 2026 en el 9,5%.

Según el banco, las políticas de apoyo al crecimiento seguirán contribuyendo a la actividad económica, aunque las incertidumbres del entorno externo aún no se han disipado por completo.

Tim Leelahaphan, economista sénior de Standard Chartered para Vietnam y Tailandia, señaló que la economía vietnamita mantiene su resiliencia gracias a la sólida demanda interna y al dinamismo sostenido de la producción industrial y el comercio.

De acuerdo con Standard Chartered, las perspectivas para los últimos meses del año dependerán de la capacidad de mantener el dinamismo de la actividad económica interna y de la evolución del entorno económico mundial./.

VNA
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