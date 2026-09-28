Vietnam cuenta con bases sólidas para mantener un elevado crecimiento

Hanoi (VNA) - Gracias al sólido crecimiento registrado en los últimos años y a la evolución positiva de numerosos indicadores de producción, consumo, exportaciones e inversión, la economía vietnamita cuenta con bases sólidas para seguir figurando entre las más dinámicas de Asia, según expertos vietnamitas y extranjeros de organismos de investigación económica y financiera.



Sin embargo, señalaron que para mantener este ritmo, el país deberá afrontar diversos desafíos.



La economía vietnamita entra en los últimos meses de 2026 con bases relativamente sólidas. En el primer semestre, el producto interno bruto (PIB) registró un incremento de un 8,18% interanual, con un crecimiento relativamente bien distribuido entre los distintos sectores.



En los primeros ocho meses de 2026, la producción industrial aumentó un 11,9%. La inversión extranjera directa (IED) desembolsada alcanzó los 17,25 mil millones de dólares, un 12% más. Las exportaciones sumaron 374,8 mil millones de dólares, un 22,4% más, mientras que las importaciones alcanzaron los 395,3 mil millones de dólares, un alza del 35,3%.



Los expertos del Instituto de Economía de Vietnam y Mundial destacan la calidad de este crecimiento, alcanzado sobre una base de comparación ya elevada. En 2025, el PIB de Vietnam mejoró un 8,02%, registrando el mayor ritmo de crecimiento del Sudeste Asiático.



Según un comunicado de Bain & Company, DBS y Vriens & Partners, las seis principales economías del Sudeste Asiático –Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Singapur y Vietnam– registraron un crecimiento medio del 5,1% en 2024 y 2025. Estos grupos señalan, no obstante, marcadas diferencias entre las economías de la región: Vietnam registró un crecimiento medio del 7,5% durante esos dos años, frente al 2,7% de Tailandia.



A la luz de estos resultados, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) elevó el 23 de septiembre su previsión de crecimiento para Vietnam al 7,8% en 2026, frente al 7,2% previsto anteriormente, y al 7,6% en 2027, frente al 7% anterior.



A más largo plazo, Bain & Company, DBS y Vriens & Partners prevén un crecimiento medio del 4,8% para las seis principales economías de la región durante el período 2026-2035, y consideran que Vietnam seguirá fungiendo como un motor del crecimiento regional. Por su parte, el Instituto de Economía de Vietnam y Mundial plantea un escenario de crecimiento de alrededor del 8,5% para 2026.



Aunque las previsiones difieren en función de los supuestos adoptados, los expertos coinciden en varios motores del crecimiento vietnamita. El BAD destaca el papel de la industria de procesamiento y manufactura, el consumo interno, la IED y las políticas de apoyo. El Instituto también pone de relieve la inversión pública, las nuevas entradas de IED en la industria, la recuperación del turismo y el transporte, así como la mejora de la liquidez de las empresas.



No obstante, persisten riesgos. El BAD advierte que las incertidumbres mundiales podrían afectar a las exportaciones, las inversiones, la inflación y los tipos de cambio. La creciente dependencia de la inversión y el crédito también podría aumentar los riesgos para la liquidez y la estabilidad financiera.



Por su parte, los expertos del Instituto señalan, entre otros riesgos, que el crecimiento del poder adquisitivo real podría mantenerse por debajo del de la producción, el elevado coste del capital, la volatilidad de los precios de la energía y los riesgos comerciales derivados de posibles nuevas medidas arancelarias en los principales mercados de exportación.



Para consolidar esta dinámica, los expertos recomiendan mantener una gestión macroeconómica prudente, controlar la inflación, preservar la estabilidad financiera, acelerar las reformas estructurales y orientar mejor las inversiones hacia los sectores capaces de mejorar la productividad.



El principal desafío consiste ahora en transformar este sólido impulso de crecimiento en aumentos sostenibles de la productividad, una mayor resiliencia y eficiencia de las inversiones, con el fin de consolidar las perspectivas de crecimiento de Vietnam más allá de 2026./.





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