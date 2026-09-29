Ta Xua de Vietnam conquista el título de destino turístico emergente líder de Asia

Hanoi (VNA) - Ta Xua, en la provincia norvietnamita de Son La, fue distinguido por primera vez por los World Travel Awards como “Principal destino turístico emergente de Asia 2026”, consolidando su transformación de un destino conocido principalmente por la caza de nubes y el trekking a un atractivo reconocido a escala regional.

En la ceremonia de los World Travel Awards 2026 para Asia, Oceanía y el océano Índico, celebrada el 27 de septiembre en CROSSROADS Maldives, Ta Xua recibió el premio “Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026”. Fue la primera participación de la localidad en esta categoría.

Ta Xua y Ninh Binh fueron los dos representantes de Vietnam nominados, junto con destinos de la región como Koh Kood (Tailandia), Melaka (Malasia), Morioka (Japón), la isla de Sumba (Indonesia) y Taipei (Taiwán, China).

En los últimos años, Ta Xua se ha convertido en un destino de montaña cada vez más atractivo para los jóvenes, especialmente por sus mares de nubes entre las cordilleras del noroeste de Vietnam. Situado a más de 1.500 metros de altitud, con numerosas zonas por encima de los 2.000 metros, ofrece un clima fresco y paisajes característicos, además de lugares como la “espina dorsal de dinosaurio”, Dinh Gio, la roca Ca Heo, la pradera de Ta Xua y rutas de trekking por los bosques.

La localidad también posee una rica cultura de la comunidad Hmong, reflejada en su arquitectura tradicional, vestimenta, artesanía, gastronomía y costumbres. Los visitantes pueden conocer técnicas como la elaboración de tejidos de lino, el teñido con índigo y la decoración con cera de abeja, así como la vida cotidiana en las aldeas de montaña.

Otro atractivo son las antiguas plantaciones de té Shan Tuyet, que ofrecen posibilidades para desarrollar experiencias relacionadas con la cultura del té, la agricultura y la vida local.

Según el Comité Popular de la comuna de Ta Xua, en los primeros seis meses de 2026 la localidad recibió unos 56.000 visitantes, el 46,7% de la meta anual, y obtuvo ingresos turísticos de unos 54 mil millones de VND (2,1 millones de dólares). Para todo el año, aspira a recibir 120.000 visitantes y alcanzar unos 120 mil millones de VND (4,6 millones de dólares) en ingresos.

Ante el creciente atractivo del destino, las autoridades locales orientan el desarrollo del turismo sostenible mediante la mejora de las infraestructuras y los servicios, el fortalecimiento de los vínculos con las empresas turísticas y la preservación del paisaje y la identidad cultural local.

Los World Travel Awards, creados en 1993, reconocen a destinos, empresas y organizaciones del sector turístico y hotelero. En 2026, Vietnam volvió a recibir el título de “Principal destino de Asia”./.

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