Ciudad Ho Chi Minh recibe tres premios turísticos de Asia en 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh recibió tres reconocimientos en los World Travel Awards (WTA) 2026 para Asia, Oceanía y el océano Índico, celebrados recientemente en Maldivas.



La urbe fue distinguida como Destino Líder de Asia para Viajes de Negocios 2026 y Destino Líder de Asia para Festivales y Eventos 2026, mientras que el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh recibió el premio de Organismo de Turismo Urbano Líder de Asia 2026.



Estos galardones prolongan la trayectoria de la ciudad en los WTA. En 2025 obtuvo cuatro premios y mantuvo los títulos de Destino Líder de Asia para Viajes de Negocios y Destino Líder de Asia para Festivales y Eventos durante cuatro años consecutivos, de 2022 a 2025. El Departamento de Turismo también recibió el reconocimiento como Organismo de Turismo Urbano Líder de Asia durante tres años consecutivos, de 2023 a 2025.



En el ámbito MICE, Ciudad Ho Chi Minh fue distinguida como Destino Líder de Asia para Turismo MICE por seis años consecutivos, de 2020 a 2025, por los World MICE Awards. La Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC) fue reconocida como Mejor Feria Comercial de Asia en 2024 y 2025.



Según el Departamento de Turismo, la ciudad continuará desarrollando el turismo de negocios y eventos mediante la conexión con actividades empresariales, culturales, gastronómicas y de entretenimiento, además de mejorar la calidad de los servicios y promover la marca «Vibrant Ho Chi Minh City».



Junto con su zona urbana central, Ciudad Ho Chi Minh ampliará su oferta hacia el turismo fluvial, marítimo, insular y ecológico para diversificar las experiencias de los visitantes y las opciones para los grupos que organizan eventos.



Los WTA, establecidos en 1993, reconocen a destinos, organizaciones y empresas del sector turístico y de viajes en diversas categorías y regiones. Según el expediente de Ciudad Ho Chi Minh para los WTA 2026, los resultados se determinan mediante una votación internacional en la que participan profesionales del turismo, empresas del sector y viajeros./.

VNA