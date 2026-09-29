Vietnam tiene amplio margen para aumentar sus exportaciones al CPTPP

Hanoi (VNA) - Los países miembros del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) importan alrededor de 4,25 billones de dólares al año, pero los productos vietnamitas representan solo cerca del 1% de esas compras, lo que revela un amplio margen para ampliar las exportaciones.

En un seminario sobre el aprovechamiento del CPTPP para reorientar y expandir las exportaciones, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio, Nguyen Thi Trang, consejera comercial de la Oficina Comercial de Vietnam en México, señaló que México importó unos 664 mil millones de dólares en 2025, mientras Vietnam exportó a ese mercado apenas alrededor de 7 mil millones de dólares.

Según Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros y Comercio Multilateral, la participación de los productos vietnamitas en las importaciones de Canadá y México, dos mercados con los que Vietnam tiene acuerdos de libre comercio a través del CPTPP, también ronda el 1%.

Este margen, indicó, representa una oportunidad para las empresas vietnamitas, pero para aprovechar las preferencias arancelarias deben cumplir las normas de origen, así como los requisitos técnicos, laborales, ambientales y de importación de cada mercado.

Nguyen Thi Trang advirtió que las preferencias arancelarias no garantizan por sí mismas la obtención de pedidos. Los importadores mexicanos también valoran la calidad, las especificaciones, las certificaciones, la capacidad de producción, el volumen mínimo de pedido, los plazos de entrega y la estabilidad del suministro.

Recientemente, la Oficina Comercial de Vietnam en México llevó a ocho empresas mexicanas a Vietnam para participar en actividades de la feria “Vietnam International Sourcing”. Tras las reuniones, cuatro alcanzaron acuerdos comerciales con proveedores vietnamitas. Sin embargo, algunas empresas vietnamitas perdieron oportunidades desde el primer contacto por no contar con personal preparado para comunicarse en inglés.

Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros y Comercio Multilateral. Foto: sggp.vn

Para acceder al mercado mexicano, la funcionaria recomendó a las empresas determinar primero el producto, el código HS, las normas de origen, los aranceles preferenciales del CPTPP, los requisitos técnicos y las condiciones de importación. También deben evaluar su competitividad, identificar los grupos de clientes, probar la demanda, buscar compradores y mantener el seguimiento tras establecer contactos.

Do Thi Thuy Huong, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación de Empresas Electrónicas de Vietnam, señaló que las empresas no pueden aplicar un mismo enfoque a todos los mercados del CPTPP, sino que deben prepararse en materia de normas técnicas, medio ambiente, trazabilidad y capacidad de entrega.

El Ministerio de Industria y Comercio desarrolla un sistema de gestión para la implementación de los tratados de libre comercio (TLC) basado en tres pilares: proporcionar información a través del portal gubernamental sobre los TLC; evaluar sus resultados en las localidades; y construir un ecosistema que conecte a organismos de gestión, localidades, asociaciones, empresas y sectores de logística y finanzas, así como a los distintos actores de las cadenas de producción y exportación./.

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