Festival mundial lleva la diversidad de las culturas del mundo a Hanoi

Hanoi (VNA) - El segundo Festival Cultural Mundial en Hanoi 2026, previsto del 1 al 4 de octubre próxino, reunirá a representantes de 50 países y organizaciones internacionales y ofrecerá un variado programa que abarcará las artes, el cine, la moda, la gastronomía, la tecnología y la creatividad inspirada en el patrimonio.



Bajo el lema "Convergencia del patrimonio - Construir el futuro", el festival conmemora el 50.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la UNESCO (1976-2026). Las actividades se desarrollarán en la Ciudadela Imperial de Thang Long y otros lugares de Hanoi.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong señaló que el festival mostrará la diversidad cultural de Vietnam y de los países participantes, al tiempo que creará una plataforma para el diálogo y el intercambio culturales.



La ceremonia inaugural, prevista para el 1 de octubre, contará con la participación de artistas vietnamitas como Duc Phuc, Hoa Minzy, Truc Nhan y Hoang Bach, junto con artistas internacionales de Azerbaiyán, Bangladesh, China, Indonesia, Israel, la República de Corea, Laos, Pakistán y Perú.



La ceremonia de clausura, el 4 de octubre, reunirá a artistas vietnamitas y grupos artísticos internacionales de Bélgica, Bulgaria, Camboya, India, Irán, México, Myanmar, Filipinas, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos.



Además de las dos ceremonias principales, el festival contará con 45 espacios culturales y 35 puestos gastronómicos. Un total de 18 países se han inscrito en el programa de proyección cinematográfica, mientras que se exhibirán trajes tradicionales de 19 países. También se espera la participación de 20 grupos artísticos internacionales.



Una de las novedades de esta edición será el Festival Games Internacional, que presentará productos tecnológicos y videojuegos inspirados en la historia y la cultura de Vietnam.



El programa también incluirá concursos de cosplay y actuaciones de danza inspiradas en videojuegos, ofreciendo al público joven nuevas formas de acercarse al patrimonio cultural del país.



El festival contará asimismo con un desfile y una exhibición de trajes tradicionales alrededor del lago Hoan Kiem, además de actividades culturales, gastronómicas y relacionadas con el patrimonio en la Aldea Nacional de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam.



Nguyen Phuong Hoa, directora de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que la tecnología y las industrias creativas están abriendo nuevas formas de contar historias sobre el patrimonio y de convertir materiales históricos y culturales en experiencias adaptadas al público contemporáneo.



Se espera que el festival cree un dinámico punto de encuentro para Hanoi y las culturas de todo el mundo./.

VNA