Cultura-Deporte

Festival mundial lleva la diversidad de las culturas del mundo a Hanoi

El Festival Cultural Mundial Hanoi 2026 reunirá a 50 países del 1 al 4 de octubre con arte, cine, moda, gastronomía, tecnología y patrimonio.

En la primera edición del Festival Cultural Mundial en Hanoi. (Foto: baovanhoa.vn)
En la primera edición del Festival Cultural Mundial en Hanoi. (Foto: baovanhoa.vn)

Hanoi (VNA) - El segundo Festival Cultural Mundial en Hanoi 2026, previsto del 1 al 4 de octubre próxino, reunirá a representantes de 50 países y organizaciones internacionales y ofrecerá un variado programa que abarcará las artes, el cine, la moda, la gastronomía, la tecnología y la creatividad inspirada en el patrimonio.

Bajo el lema "Convergencia del patrimonio - Construir el futuro", el festival conmemora el 50.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la UNESCO (1976-2026). Las actividades se desarrollarán en la Ciudadela Imperial de Thang Long y otros lugares de Hanoi.

El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong señaló que el festival mostrará la diversidad cultural de Vietnam y de los países participantes, al tiempo que creará una plataforma para el diálogo y el intercambio culturales.

La ceremonia inaugural, prevista para el 1 de octubre, contará con la participación de artistas vietnamitas como Duc Phuc, Hoa Minzy, Truc Nhan y Hoang Bach, junto con artistas internacionales de Azerbaiyán, Bangladesh, China, Indonesia, Israel, la República de Corea, Laos, Pakistán y Perú.

La ceremonia de clausura, el 4 de octubre, reunirá a artistas vietnamitas y grupos artísticos internacionales de Bélgica, Bulgaria, Camboya, India, Irán, México, Myanmar, Filipinas, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos.

Además de las dos ceremonias principales, el festival contará con 45 espacios culturales y 35 puestos gastronómicos. Un total de 18 países se han inscrito en el programa de proyección cinematográfica, mientras que se exhibirán trajes tradicionales de 19 países. También se espera la participación de 20 grupos artísticos internacionales.

Una de las novedades de esta edición será el Festival Games Internacional, que presentará productos tecnológicos y videojuegos inspirados en la historia y la cultura de Vietnam.

El programa también incluirá concursos de cosplay y actuaciones de danza inspiradas en videojuegos, ofreciendo al público joven nuevas formas de acercarse al patrimonio cultural del país.

El festival contará asimismo con un desfile y una exhibición de trajes tradicionales alrededor del lago Hoan Kiem, además de actividades culturales, gastronómicas y relacionadas con el patrimonio en la Aldea Nacional de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam.

Nguyen Phuong Hoa, directora de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que la tecnología y las industrias creativas están abriendo nuevas formas de contar historias sobre el patrimonio y de convertir materiales históricos y culturales en experiencias adaptadas al público contemporáneo.

Se espera que el festival cree un dinámico punto de encuentro para Hanoi y las culturas de todo el mundo./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Hanoi #Festival Cultural Mundial #cultura #patrimonio cultural #UNESCO Ha Noi
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El programa político-artístico "La Patria en nuestros corazones" es organizado por el periódico Nhan Dan en colaboración con el Comité Popular de la Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Comité Organizador

Vietnam busca convertir su riqueza cultural en marcas nacionales

El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam fijó como meta que, para 2030, las industrias culturales aporten el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y que el país desarrolle entre cinco y diez marcas nacionales en sectores con potencial como el cine, las artes escénicas, el turismo cultural, el diseño y la moda.

En el tradicional mercado del Festival de Medio Otoño

En el tradicional mercado del Festival de Medio Otoño

A medida que se acerca el Festival de Medio Otoño, muchas familias llevan a sus hijos al tradicional mercado del Festival de Medio Otoño en la calle Hang Ma en Hanoi, para pasear y elegir sus regalos favoritos.

Dinh Thi Hao y Pham Thi Hue, de Vietnam (derecha), ganaron el bronce; Zhu Hongshan y Ren Wanning, de China (centro), el oro; y Anna Aksenova y Aydana Smetullaeva, de Uzbekistán, la plata en doble scull femenino de remo en ASIAD 2026, en Gifu, Japón, el 24 de septiembre. Foto: VNA

ASIAD 2026: Esports vietnamitas hacen historia y el remo suma cuatro bronces

Este 24 de septiembre, quinta jornada oficial de competición de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, volvió a dejar importantes huellas para la delegación deportiva de Vietnam, con el histórico bronce conquistado por el equipo de Naraka: Bladepoint y cuatro medallas de bronce logradas por los remeros vietnamitas.

El equipo femenino de remo de Vietnam en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20). Foto: VNA

ASIAD 2026: Vietnam suma un bronce en remo

Vietnam sumó hoy una nueva medalla de bronce en los Juegos Asiáticos 2026 (ASIAD 2026), después de que Tran Thi Tu Uyen y Pham Thi Bich Ngoc terminaran terceras en la final de doble scull femenino (W2x) de remo.