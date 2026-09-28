ASIAD 2026: Vietnam rompe su sequía de medallas con un bronce en sepak takraw, elevando su cuenta a 19

Nagoya (VNA) – Vietnam puso fin a una sequía de dos días sin subir al podio después de que su equipo masculino de sepak takraw conquistara la medalla de bronce en los ASIAD 2026, elevando a 19 el número total de medallas de la delegación: una de oro, una de plata y 17 de bronce.



Y podrían llegar más medallas. La pareja femenina de dobles de sepak takraw se clasificó para la final, mientras que las boxeadoras Nguyen Thi Tam y Luu Diem Quynh avanzaron a las semifinales, asegurando al menos tres nuevos puestos en el podio.



En la prueba masculina de regu, Nguyen Van Nhan, Ngo Thanh Long y Luong Cong Minh no pudieron superar a Tailandia en las semifinales. Ante un rival más sólido que dominó el encuentro, Vietnam cayó por 0-2 y tuvo que conformarse con el bronce, la decimoséptima medalla de la delegación en los ASIAD 2026.



La eliminación del equipo masculino no puso fin a las aspiraciones de Vietnam de conquistar el oro en esta disciplina. Nguyen Thi Thu Trang y Nguyen Thi Khanh Ly se impusieron con autoridad por 2-0 a la pareja de la República de Corea en la semifinal de dobles femenino, con una victoria de 15-6 en el primer set y de 15-13 en el segundo.



El boxeo sumó otros dos puestos en semifinales. Nguyen Thi Tam derrotó por 5-0 a la surcoreana Bak Chorong en los cuartos de final de la categoría femenina de 51 kg, mientras que Luu Diem Quynh venció por el mismo marcador a la iraní Khoshkhabar Oghani Parmida en la categoría de 75 kg. Ambas tienen asegurada al menos la medalla de bronce, ya que el boxeo no disputa combates por el tercer puesto.



En tiro, Trinh Thu Vinh se quedó muy cerca del podio en la prueba femenina de pistola a 25 metros. Tras clasificarse tercera con 585 puntos, llegó a situarse brevemente entre las primeras en la final, pero perdió posiciones en la serie decisiva y terminó cuarta, a solo un punto de la medalla de bronce. Vietnam también finalizó cuarto en la prueba por equipos, con la participación de Trinh Thu Vinh, Nguyen Thuy Trang y Nguyen Thuy Dung. Thuy Trang sumó 578 puntos y Thuy Dung, 569, dejando al equipo a un solo puesto del bronce.



En tiro con arco, Dang Cong Duc avanzó a los cuartos de final de la modalidad de arco compuesto masculino tras derrotar al kazajo Andrey Tyutyun por 148-146. Su próximo rival será el surcoreano Choi Yong Hee. En la competición femenina de arco compuesto, Le Pham Ngoc Anh quedó eliminada en octavos de final tras perder por 143-146 ante la filipina Cojuangco Amaya Amparo.



En voleibol de pista, la selección masculina de Vietnam perdió por 0-3 ante Catar (23-25, 26-28, 19-25), quedando fuera de la lucha por un puesto en los cuartos de final. En voleibol playa femenino, las parejas formadas por Nguyen Le Thi Tuong Vy y Chau Ngoc Lan, y por Dinh Thi My Nga y Mai Hong Hanh, fueron eliminadas en octavos de final tras caer ante parejas de China y Tailandia, respectivamente./.

VNA