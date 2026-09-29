Economía

Sector agroforestal y pesquero busca exportar 18 mil millones de dólares en cuarto trimestre

Vietnam aspira a exportar más de 74 mil millones de dólares en productos agroforestales y pesqueros en 2026, con 18 mil millones de dólares en el cuarto trimestre.

Foto ilustrativa (Foto: sggp.org.vn)
Foto ilustrativa (Foto: sggp.org.vn)

Hanoi (VNA) - El sector agroforestal y pesquero de Vietnam se propone alcanzar una facturación de exportación de 18 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, contribuyendo a la meta anual de más de 74 mil millones de dólares.

En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones del sector se estiman en 56,3 mil millones de dólares, un aumento del 7,8% interanual. Para cumplir la meta anual, las ventas al exterior deberán alcanzar un promedio mensual de unos 5,97 mil millones de dólares durante los últimos tres meses.

En una conferencia celebrada el 28 de septiembre para evaluar las tareas del tercer trimestre y desplegar las del cuarto, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente señaló que se concentrará en ampliar los mercados de exportación y eliminar obstáculos relacionados con las normas, las inspecciones, la trazabilidad, los códigos de las zonas de cultivo y producción y los establecimientos de embalaje.

En el sector pesquero, el Ministerio prevé completar la base de datos para la gestión de los buques pesqueros, con el objetivo de contribuir a levantar en 2026 la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).

Para las frutas y hortalizas, se reforzará el control de los códigos de las zonas de cultivo y los establecimientos de embalaje, los residuos de productos fitosanitarios y la trazabilidad. También se acelerará la interconexión y sincronización de las bases de datos nacionales y sectoriales, se completará la base de datos de tierras y se fortalecerá el control de la contaminación ambiental./.

VNA
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