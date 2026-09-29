Vietnam cuenta con una base favorable para convertirse en una fuerte nación marítima, según PNUD

Hanoi (VNA) - Vietnam cuenta con importantes ventajas en ubicación geográfica, espacio marítimo, energía y capital natural para avanzar hacia el objetivo de convertirse en una fuerte nación marítima, afirmó Ramla Khalidi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país.

En declaraciones al periódico VietnamPlus, señaló que, con más de 3.260 kilómetros de costa, amplias aguas marítimas y una ubicación en importantes rutas internacionales, Vietnam reúne condiciones favorables para desarrollar el comercio, la logística y los servicios portuarios, así como fortalecer sus conexiones con los mercados regionales y mundiales.

El país también posee un potencial de energía eólica marina superior a 1.000 GW. Junto con las oportunidades en hidrógeno verde, transporte marítimo verde e infraestructura adaptada al cambio climático, este potencial puede generar nuevos motores de crecimiento y contribuir al compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050, indicó.

Vietnam cuenta además con un importante capital natural marino, con más de 11.000 especies y ecosistemas como arrecifes de coral, praderas marinas y manglares. Estos recursos sustentan directamente los medios de vida de más de cuatro millones de trabajadores del sector pesquero y presentan una elevada capacidad de almacenamiento de carbono, lo que abre oportunidades para desarrollar el carbono azul y modelos económicos basados en la naturaleza.

Según Khalidi, durante los casi ocho años de aplicación de la Resolución 36-NQ/TW, Vietnam ha logrado avances en el desarrollo de una economía marítima verde y sostenible. La Resolución 20-NQ/TW del tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato plantea pasar de la explotación a una gobernanza marítima moderna y de un desarrollo fragmentado por sectores a una gestión unificada e integrada del espacio marítimo nacional.

Para el próximo período, consideró necesario fortalecer la coordinación en la gestión del espacio marítimo y pasar de la planificación a una aplicación eficaz; acelerar la conservación de la naturaleza marina; mejorar la infraestructura de datos marítimos y los mecanismos de asignación de áreas marítimas; y desarrollar instrumentos de financiación verde.

El estudio del PNUD “Escenarios de economía marítima verde para Vietnam” estima que, bajo escenarios de desarrollo marítimo verde, el PIB de los sectores de la economía marítima podría alcanzar 70,1 mil millones de dólares en 2030, equivalente hasta al 35% del PIB nacional, unos 34% o 23,5 mil millones de dólares más que en un escenario de desarrollo convencional.

El PNUD identifica cinco grupos de modelos con potencial: pesca y acuicultura marina de alta tecnología; ecoturismo basado en las comunidades; puertos verdes; energías renovables marinas; y modelos basados en el capital natural, como el carbono azul y la conservación marina. Para desarrollarlos, Vietnam necesita perfeccionar los mecanismos de implementación y los instrumentos económico-financieros, fortalecer la coordinación intersectorial, mejorar las capacidades locales y completar el sistema de seguimiento, reporte y verificación (MRV).

Khalidi destacó que la experiencia de Noruega en gobernanza marítima integrada basada en la ciencia, ecologización de las cadenas de valor y desarrollo de datos marinos transparentes y compartidos ofrece lecciones para Vietnam. Tras la aprobación de la Planificación del Espacio Marítimo Nacional, el país debe centrarse en una aplicación eficaz, fortalecer la coordinación intersectorial, mejorar las cadenas de valor marítimas, desarrollar las finanzas verdes y reforzar los sistemas de datos.

Actualmente, el PNUD realiza un estudio inicial del Índice Provincial de Economía Marítima (VN-BEI), basado en cuatro pilares: economía, sociedad, medio ambiente y gobernanza. El objetivo es apoyar a las 21 localidades costeras en el seguimiento de la calidad del crecimiento, el grado de ecologización y la capacidad de atraer inversiones sostenibles, así como mejorar la transparencia y respaldar la formulación de políticas basadas en evidencia, concluyó Khalidi./.

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