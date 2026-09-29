Vietnam acoge por primera vez la Reunión Anual del Foro de Valores de Asia

Hanoi (VNA) - La 31ª Reunión Anual del Foro de Valores de Asia (ASF AGM 31) se celebrará en Hanoi del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2026, por primera vez en Vietnam, ofreciendo una oportunidad para fortalecer la conexión del mercado de capitales nacional con los mercados regionales e internacionales y atraer flujos de capital extranjero.

Tras 30 años de desarrollo del sector bursátil y más de 26 años de funcionamiento oficial del mercado, Vietnam ha logrado avances importantes en escala, estructura, infraestructura e integración internacional, consolidando al mercado de valores como un canal de movilización de capital a mediano y largo plazo.

De las dos empresas cotizadas y una capitalización equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2000, el mercado pasó a contar a finales de 2025 con más de 1.600 empresas cotizadas o registradas para negociar en HOSE, HNX y UPCoM.

A finales de julio de 2026, la capitalización bursátil de las tres bolsas alcanzó 10.157,24 billones de VND (unos 390 mil millones de dólares), equivalente al 79,1% del PIB de 2025. El mercado de bonos cotizados contaba con 483 códigos, por un valor de 2.840 billones de VND (109 mil millones de dólares), equivalente al 22,1% del PIB. Las cuentas de inversores llegaron a 13,43 millones, el 13,2% de la población.

La movilización de capital también registró un fuerte crecimiento. En los primeros siete meses de 2026, el valor registrado mediante ofertas de acciones alcanzó 113,92 billones de VND (4,34 mil millones de dólares), un 43,41% más interanual. La movilización mediante ofertas públicas de bonos, bonos internacionales y bonos convertibles sumó 52,15 billones de VND (más de 2 mil millones de dólares), un aumento del 160,64%.

El mercado también ha ampliado sus productos y segmentos, incluidos acciones, bonos, derivados y certificados de fondos. El sistema tecnológico KRX comenzó a operar en mayo de 2025, creando condiciones para aumentar la capacidad de procesamiento de transacciones y desarrollar nuevos productos y servicios. Paralelamente, Vietnam continúa perfeccionando el marco jurídico y las labores de gestión y supervisión.

Otro hito fue la entrada en vigor, el 21 de septiembre de 2026, de la reclasificación del mercado bursátil vietnamita de mercado fronterizo a mercado emergente secundario, según FTSE Russell.

La ASF AGM 31 es organizada conjuntamente por la Asociación del Mercado de Bonos de Vietnam (VBMA) y la Asociación de Negocios de Valores de Vietnam (VASB). Creado en 1995, el Foro de Valores de Asia cuenta actualmente con 30 organizaciones miembros de 23 países y territorios de Asia y Oceanía. VBMA y VASB son miembros desde 2007 y 2015, respectivamente.

El programa abordará tendencias como los flujos internacionales de capital, la armonización de las normas ESG, las finanzas verdes, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA). Vietnam contará además con una sesión temática titulada “Invertir en Vietnam - Avanzando en la nueva era”, prevista para la tarde del 2 de octubre, sobre la movilización de capital y el papel del mercado bursátil en la financiación de la economía.

Según Hoang Hai Anh, secretaria general de VASB, la celebración del evento en Vietnam y la sesión dedicada al mercado nacional permitirán intercambiar experiencias internacionales, promover el mercado vietnamita y dar a conocer los esfuerzos del país en materia de desarrollo económico y mejora del mercado bursátil.

Sobre estas bases, el mercado de valores vietnamita continuará ampliando sus conexiones regionales e internacionales, mejorando la calidad de sus operaciones y fortaleciendo su papel como canal de movilización de capital a mediano y largo plazo./.

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