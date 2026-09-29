Vietnam abre un nuevo espacio para el desarrollo de la economía marina

Hanoi (VNA) - En aplicación de la Resolución No. 20-NQ/TW, emitida el 28 de julio de 2026 por el Comité Central del Partido sobre la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte y el impulso de la acuicultura marina de alta tecnología, el país tiene ante sí una gran oportunidad para aprovechar el potencial del mar, generar riqueza y elevar su competitividad regional y mundial.



Para convertir las aguas profundas y alejadas de la costa en un nuevo espacio de desarrollo y crear un motor de crecimiento a largo plazo para la acuicultura marina, Vietnam deberá combinar sus ventajas naturales con una mayor capacidad institucional, una gestión eficaz, el dominio de la ciencia y la tecnología y una participación más activa de las empresas.



Tecnología para aprovechar el potencial del mar



Tras media hora de viaje en lancha desde tierra firme, las enormes jaulas de HDPE de la compañía Australis Vietnam aparecen sobre las aguas de la bahía de Van Phong, en la provincia de Khanh Hoa. La empresa, una de las principales del mundo en la cría y exportación de lubina, registra una producción anual superior a 12.000 toneladas.



A diferencia de los modelos tradicionales cercanos a la costa, las jaulas están instaladas en aguas profundas, con fuertes corrientes y condiciones ambientales estables. Equipadas con tecnología moderna, pueden resistir tormentas de hasta nivel 12 y cuentan con redes de 14-15 metros de profundidad para favorecer el crecimiento de los peces y reducir el impacto ambiental.

Cría de peces en jaulas de HDPE en Dam Bay, Khanh Hoa. (Foto: VNA)

El sistema es supervisado desde una barcaza de acero equipada con decenas de pantallas. Según Philip Bodington, director de Producción de Australis Vietnam, cámaras de inteligencia artificial (IA) y sistemas de monitoreo permiten controlar parámetros como la temperatura y la calidad del agua, así como observar el movimiento, estado de salud y peso de los peces.



Estos datos permiten automatizar la cantidad, velocidad y horario de alimentación, de modo que un solo técnico puede operar todo el sistema de jaulas.



Bodington señaló que, ante la creciente saturación de la acuicultura en tierra, la expansión hacia el mar será una tendencia inevitable. A su juicio, las condiciones marítimas, la experiencia pesquera y la mano de obra cualificada ofrecen a Vietnam un importante potencial para desarrollar una acuicultura marina sostenible, mientras que las empresas pueden aportar tecnologías avanzadas al sector.



Tras la reorganización administrativa, Khanh Hoa dispone de un amplio espacio marítimo, casi 500 kilómetros de costa y las bahías de Nha Trang, Cam Ranh y Van Phong, que ofrecen ventajas para el turismo, la pesca, los puertos y la ciencia y tecnología marina.



Para fomentar la acuicultura moderna, el Consejo Popular provincial aprobó recientemente una resolución que contempla cerca de 60.000 millones de dong en ayudas para que los habitantes sustituyan las antiguas jaulas por instalaciones de alta tecnología.



STP Group, pionera en la aplicación de IA y automatización en la acuicultura, ha cooperado con la Cooperativa Phat Co para desarrollar un modelo de granja acuícola combinado con turismo experiencial en la ciudad de Quang Ninh.



Su directora general, Nguyen Thi Hai Binh, señaló que la empresa estudia y aplica soluciones científico-tecnológicas para desarrollar una acuicultura marina sostenible y proteger el medio ambiente.



Según explicó, el desarrollo de la acuicultura marina debe organizarse en un espacio marítimo “multinivel”, en el que diferentes actividades compartan y aprovechen un mismo espacio, desde la acuicultura y el ecoturismo hasta la investigación científica, la educación ambiental y la generación de medios de vida sostenibles para las comunidades locales.



Los modelos de Van Phong y Phat Co pueden convertirse así en referencias para el desarrollo futuro de la acuicultura marina vietnamita.



Desbloquear los recursos institucionales



La revisión de la aplicación de la Ley de Recursos y Medio Ambiente Marinos e Insulares de 2015 muestra que numerosas disposiciones han contribuido a la gestión integrada de los recursos y la protección del medio ambiente marino e insular. Sin embargo, la nueva etapa de desarrollo plantea también nuevos desafíos institucionales.



Nguyen Huu Dung, presidente de la Asociación de Acuicultura Marina de Vietnam, señaló que, a medida que se reduce el espacio disponible para la acuicultura en tierra, el mar constituye un nuevo espacio para generar crecimiento.



A su juicio, el potencial de la acuicultura marina todavía no se aprovecha proporcionalmente. Además de mejorar la tecnología de las jaulas, es necesario reorganizar la producción y establecer políticas más claras y estables para la asignación de zonas marítimas.



La población, las cooperativas y las empresas necesitan una base jurídica de largo plazo para invertir en instalaciones modernas, sistemas de monitoreo, semillas, piensos y servicios logísticos. Debido a los elevados costos y los riesgos de desastres naturales, también son importantes el crédito a largo plazo y los seguros para esta actividad.



El 7 de agosto de 2026, el Gobierno emitió la Resolución No. 218/NQ-CP sobre el Programa de Acción para implementar la Resolución No. 20-NQ/TW. El programa establece nueve grupos de tareas estratégicas para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, entre ellas el perfeccionamiento institucional y la renovación de la planificación del espacio marítimo nacional.



Actualmente, el Departamento de Mares e Islas de Vietnam lidera la elaboración de la Ley de Recursos y Medio Ambiente Marinos e Insulares (modificada), con el objetivo de institucionalizar las principales orientaciones de la Resolución No. 20-NQ/TW.



Su director, Nguyen Quoc Toan, afirmó que el mar no es solo un espacio para explotar recursos, sino también un espacio estratégico para el desarrollo nacional, por lo que debe gestionarse de manera unificada, moderna y sostenible.



Las nuevas políticas tendrán especial importancia para los sectores que necesitan utilizar de forma estable y prolongada el espacio marítimo y requieren grandes inversiones, como la acuicultura industrial. Una definición clara de los derechos de uso de las zonas marítimas y mejores mecanismos de incentivos permitirán a las empresas invertir a largo plazo, aplicar tecnologías avanzadas y movilizar recursos sociales.



La nueva legislación también facilitará el paso de una explotación marítima fragmentada por sectores a una gestión integrada del espacio marítimo, favoreciendo los vínculos entre la acuicultura, el turismo, los puertos y la energía, entre otros ámbitos, y creando nuevas cadenas de valor con capacidad de competir internacionalmente./.