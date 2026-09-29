Vietnam acelera su producción y contratación en plena ola de IA

Hanoi (VNA) - El sector manufacturero de Vietnam mantiene un sólido ritmo de recuperación, mientras la demanda de contratación aumenta en un mercado laboral cada vez más influido por la inteligencia artificial (IA) y la automatización.



Según el informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam correspondiente a agosto de 2026, publicado por S&P Global, la actividad manufacturera continuó creciendo con fuerza, impulsada por el aumento de la producción y los nuevos pedidos y una moderación de las presiones sobre los costos.



El PMI manufacturero alcanzó 53,3 puntos en agosto, frente a los 52,9 de julio, y se mantuvo por encima de los 50 puntos por decimocuarto mes consecutivo. Además, registró su mayor mejora desde febrero de 2026.



El volumen de producción aumentó al ritmo más rápido en más de dos años y acumuló 16 meses consecutivos de crecimiento. Los nuevos pedidos también registraron su mayor incremento desde octubre de 2025, favorecidos por el desarrollo de nuevos productos y la mejora de la demanda.



Los fabricantes mantienen perspectivas positivas para la producción en 2026. La moderación de las presiones sobre los precios y el suministro permite a las empresas mejorar su eficiencia operativa, aunque la cautela ante las incertidumbres geopolíticas ha llevado a reducir las plantillas.



Mayor demanda de contratación



La recuperación de la producción coincide con un aumento de la demanda de trabajadores. Según una encuesta realizada por el Grupo Reeracoen y Rakuten Insight y citada por el sitio web hr.asia, Vietnam registra en 2026 los mayores niveles del Sudeste Asiático en crecimiento de los ingresos empresariales y expansión de la contratación.



El 46% de las empresas encuestadas en Vietnam reportó un aumento de sus ingresos, mientras el 16% señaló una expansión de la contratación. Asimismo, el 59% de los gerentes expresó confianza en las perspectivas empresariales y el 27% informó de un aumento de las inversiones.

Personas en busca de empleo asisten a una feria laboral en la sede del Centro de Servicios de Empleo de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto:VNA)





Ante la inestabilidad, el 43% de las empresas vietnamitas optó por diversificar sus cadenas de suministro, la proporción más alta entre los mercados encuestados.



Al mismo tiempo, la IA y la automatización están modificando las decisiones laborales. El 39% de las personas interesadas en cambiar de empleo las considera el principal motivo. Vietnam es el único de los seis mercados encuestados donde estos factores ocupan el primer lugar entre las razones para cambiar de profesión.



Los datos reflejan un mercado laboral en transformación, en el que el dinamismo empresarial coincide con cambios en las expectativas de los trabajadores. En este contexto, las empresas deben responder tanto al aumento de la demanda de contratación como a la necesidad de desarrollar recursos humanos capaces de adaptarse a un entorno cada vez más marcado por la tecnología./.