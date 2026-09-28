El desarrollo tecnológico debe generar valor y contribuir al crecimiento, pide premier

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con otras carteras y agencias, continuará proponiendo, evaluando, aprobando y organizando la ejecución de tareas estratégicas de desarrollo tecnológico de conformidad con la normativa, garantizando que cada tarea genere valor y brinde aporte sustancial al crecimiento socioeconómico.



Así lo exigió el primer ministro Le Minh Hung al presidir una conferencia temática virtual sobre las contribuciones de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital al desarrollo socioeconómico y la evaluación de los resultados del trabajo del Comité Directivo Central para el desarrollo de esos sectores durante el tercer trimestre de 2026.



El jefe del Gobierno urgió al Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Finanzas, elaborará un plan piloto para generar los primeros pedidos de productos tecnológicos estratégicos y lo presentará a las autoridades competentes en el segundo trimestre de 2027.



Además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), en coordinación con las unidades pertinentes y las localidades, revisará y eliminará de manera definitiva los cuellos de botella que obstaculizan la comercialización de los resultados de investigación; asimismo, propondrá urgentemente la modificación, complementación y perfeccionamiento de las disposiciones legales relativas a las plataformas de transacción de ciencia y tecnología, instó el dirigente, quien es también jefe de dicho Comité Directivo.



El MCT también estudiará y revisará urgentemente la elaboración de regulaciones sobre las actividades y los mecanismos de funcionamiento compartido de los centros de investigación y experimentación, así como de los laboratorios nacionales clave, y completará esta tarea en el primer trimestre de 2027, pidió.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)





Los grupos, las empresas y los bancos deben seguir desempeñando un papel central en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; detectar y proponer proactivamente soluciones para eliminar los cuellos de botella institucionales, identificar los grandes retos, así como los productos y tecnologías prioritarios; reforzar la eficacia y el carácter sustantivo de los vínculos entre el Estado, las empresas, los institutos de investigación, las universidades y los científicos; y participar a lo largo de todo el proceso, desde la identificación de las necesidades, la realización de pedidos y la investigación, hasta la selección de tecnologías, la inversión, las pruebas, el dominio, la comercialización, la organización de la producción y el desarrollo de los mercados, reiteró.



En cuanto al uso de los fondos, el capital de inversión y otros recursos, exigió al MCT y al Ministerio de Finanzas que sigan estudiando y proponiendo mecanismos y soluciones más disruptivos y contundentes, y que resuelvan definitivamente los cuellos de botella urgentes relacionados con las cuestiones financieras y el desembolso de fondos destinados a la ciencia y la tecnología.



En relación al impulso de la economía digital y la sociedad digital, vinculadas al crecimiento, la productividad y la competitividad, hizo hincapié en la necesidad de que los Ministerios, agencias y localidades organizar proactivamente conferencias temáticas sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en sus respectivos sectores, ámbitos y territorios, orientadas directamente al desarrollo socioeconómico; revisar el margen de crecimiento de cada campo, región, localidad y cadena de valor, e identificar claramente los cuellos de botella y los problemas que deben resolverse, contribuyendo así al cumplimiento del objetivo nacional de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



Deben tomar a las empresas como eje central, con su participación a lo largo de todo el proceso; dar prioridad a las empresas con capacidad de liderazgo, movilizar recursos y llevar a los productos a participar en las cadenas de valor nacionales, regionales y globales, detalló.



En cuanto al perfeccionamiento institucional, exigió al Ministerio de Justicia que asuma la coordinación y, en colaboración con las partes concernientes, revise y proponga medidas concretas para abordar las dificultades, los cuellos de botella y las barreras en materia de ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, y presente un informe al primer ministro antes del 15 de octubre de 2026.



El MCT, en coordinación con los Ministerios y agencias, finalizará urgentemente el proyecto de decreto que modifica y complementa varios artículos de los decretos que desarrollan la Ley de Ciencia y Tecnología, y presentarlo al Gobierno en octubre de 2026, entre otros, precisó./.