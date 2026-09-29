Vietnam y Hong Kong (China) refuerzan la cooperación entre sus localidades

Hong Kong, China (VNA) - Una delegación del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, encabezada por su vicepresidente Nguyen Manh Cuong, realizó una visita de trabajo a la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) para fortalecer la cooperación entre ambas partes.



Durante la visita, la delegación se reunió con representantes de los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio, Servicios Civiles, Política Digital y Vivienda de Hong Kong, con quienes intercambió experiencias sobre desarrollo de recursos humanos del sector público, bases de datos compartidas, servicios públicos y gestión de zonas residenciales.



En el encuentro con el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Algernon Yau, Nguyen Manh Cuong destacó la evolución positiva de la cooperación en economía y comercio, inversión, finanzas, logística, educación y formación e intercambios culturales, así como la creciente presencia de empresas hongkonesas en Ciudad Ho Chi Minh.

Nguyen Manh Cuong y Algernon Yau, secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Hong Kong (Foto: VNA)

Propuso ampliar la colaboración en conexión empresarial, desarrollo de un centro financiero internacional, educación y formación, ciencia, tecnología e innovación, cadenas de suministro y logística, además de intensificar las actividades de promoción comercial y de inversiones.



Algernon Yau destacó las similitudes económicas, culturales y sociales entre Hong Kong y Ciudad Ho Chi Minh y consideró que ambas partes cuentan con amplio potencial de cooperación. También propuso fortalecer los intercambios entre universidades e institutos de investigación y la coordinación en marcos comerciales como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), la Zona de Libre Comercio ASEAN-China y el Tratado de Libre Comercio ASEAN-Hong Kong.



En la reunión con Ingrid Yeung, directora del Departamento de Servicios Civiles, ambas partes compartieron experiencias sobre gestión y formación de funcionarios, así como sobre la aplicación de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital en la administración pública.



Con Daniel Cheung, director de la Oficina de Política Digital, la delegación conoció el modelo de gobierno electrónico de Hong Kong, la reorganización de procesos administrativos vinculada a la transformación digital, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de infraestructura de datos.



Asimismo, en el encuentro con Winnie Ho, directora del Departamento de Vivienda, la delegación conoció las políticas de vivienda social y de alquiler de Hong Kong y visitó un complejo de viviendas de alquiler subvencionadas.



La delegación de Ciudad Ho Chi Minh también recorrió la antigua Prisión Victoria de Hong Kong, donde Nguyen Ai Quoc (Presidente Ho Chi Minh) estuvo detenido por las autoridades coloniales entre mediados de 1931 y 1933, además del Consulado General de Vietnam en Hong Kong y varios centros culturales, sociales y de ciencia, tecnología e innovación./.