ASIAD 2026: Sepak takraw da a Vietnam su segundo oro

Hanoi (VNA) - El equipo femenino de sepak takraw de Vietnam derrotó 2-0 a Filipinas en la final de dobles femeninos y conquistó la segunda medalla de oro de la delegación vietnamita en los Juegos Asiáticos de 2026 (ASIAD 2026).

El triunfo marcó además el regreso del sepak takraw femenino vietnamita al primer lugar del podio de los ASIAD después de 20 años.

Ante Filipinas, Vietnam tomó el control desde el inicio y se impuso 15-8 en el primer set. En el segundo, mantuvo la presión con ataques precisos y una defensa sólida, llegó a adelantarse 6-1 y terminó ganando 15-5 para sellar el 2-0.

Las jugadoras y el cuerpo técnico del equipo vietnamita de sepak takraw estallaron de alegría. Foto: vietnamnet.vn

Según la lista oficial del equipo, Nguyen Thi Khanh Ly, Le Thi Hong Lien y Nguyen Thi Thu Trang contribuyeron a la conquista del oro.

El conjunto vietnamita llegó a la final tras superar un difícil recorrido.

Después de perder ante Laos en su debut en la fase de grupos, venció a Myanmar y Malasia y luego derrotó 2-0 a Corea del Sur en semifinales.

La victoria sobre Filipinas reafirmó la presencia de Vietnam en el sepak takraw continental. El 28 de septiembre, el trío Nguyen Van Nhan, Ngo Thanh Long y Luong Cong Minh obtuvo el bronce en la prueba masculina de “regu”, tras caer ante Tailandia en semifinales.

Una atleta vietnamita (con camiseta amarilla) compite contra una atleta surcoreana en las semifinales de la prueba de dobles femeninos de sepak takraw en los Juegos Asiáticos de 2026. Foto: Yonhap/VNA

Con estos resultados, el sepak takraw ha aportado una medalla de oro y otra de bronce a la delegación vietnamita en los ASIAD 2026.

Este oro es el segundo de Vietnam en los Juegos, después del conseguido en kárate. La delegación suma ahora 20 medallas: dos de oro, una de plata y 17 de bronce./.

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