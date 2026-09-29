Política

Vietnam y Laos impulsan cooperación en propaganda y educación política

Vietnam y Laos acuerdan fortalecer la cooperación política, la comunicación, la formación de funcionarios y el intercambio de experiencias para 2027-2031.

Representantes de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam mantienen conversaciones con sus homólogos de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del PPRL (Fuente: VNA)
Representantes de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam mantienen conversaciones con sus homólogos de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del PPRL (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Phan Xuan Thuy, mantuvo hoy en Hanoi conversaciones con el subtitular de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Sakhone Phommalath.

Al evaluar la cooperación entre ambos organismos durante el período 2022-2026, Sakhone Phommalath destacó que la información y comunicación periódicas sobre las relaciones bilaterales contribuyen a elevar la conciencia de los pueblos de ambos países sobre la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos. También agradeció la atención y el apoyo de Vietnam y afirmó que su entidad continuará contribuyendo a preservar y promover las relaciones entre ambos Partidos y Estados.

Por su parte, Phan Xuan Thuy informó que su organismo asesora actualmente al Partido en materia de propaganda y educación política, incluidos los asuntos políticos, ideológicos y éticos, la comunicación, la información exterior, la orientación de la prensa y las publicaciones, la investigación teórica y el balance de la práctica, el seguimiento y la orientación de la opinión pública, la protección de la base ideológica del Partido y las actividades culturales y artísticas.

En los últimos años, ambos organismos han mantenido intercambios de delegaciones, conversaciones y experiencias en diversos ámbitos. La cooperación también se ha ampliado a nivel local, especialmente entre las localidades fronterizas. Actualmente, las nueve localidades vietnamitas que comparten frontera con Laos han firmado acuerdos de cooperación en propaganda y educación política.

En materia de formación de funcionarios laosianos, la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh organiza anualmente cursos de capacitación profesional para funcionarios del PPRL. Entre 2023 y 2026, 70 funcionarios laosianos participaron en estos cursos, incluidos 36 del nivel central y 34 del nivel local. Los contenidos, actualizados anualmente, abarcan teoría política, propaganda y educación política y capacitación profesional.

Para el próximo período, Phan Xuan Thuy propuso que ambos organismos finalicen pronto el proyecto de Acuerdo de Cooperación para 2027-2031, lo presenten a las autoridades competentes y preparen las condiciones para su posible firma en 2027, con motivo de importantes acontecimientos en las relaciones bilaterales.

También instó a intensificar el intercambio de experiencias en materia política, ideológica y ética, investigación teórica, balance de la práctica, orientación de la opinión pública y protección de la base ideológica del Partido, prestando atención a las nuevas cuestiones relacionadas con la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología.

Asimismo, ambos organismos deben fortalecer la cooperación en prensa, publicaciones, información exterior y comunicación en nuevas plataformas; compartir materiales y datos digitales, así como métodos de comunicación adecuados para las generaciones jóvenes.

Phan Xuan Thuy pidió además continuar mejorando la calidad de los cursos de capacitación para funcionarios laosianos, actualizando los contenidos y combinando la teoría con la práctica, especialmente en comunicación digital, opinión pública, prensa y publicaciones, protección de la base ideológica del Partido y nuevos métodos de comunicación./.

VNA
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