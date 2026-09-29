Vietnam reafirma prioridad de fortalecer las relaciones con Camboya

Hanoi (VNA) - Vietnam concede siempre una importancia prioritaria a la relación de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo” con Camboya, afirmó hoy el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

Al recibir al ministro de Inspección de Camboya, Sok Soken, el jefe de Gobierno destacó que ambos países son vecinos estrechamente vinculados por relaciones históricas y tradicionales, forjadas con los esfuerzos y sacrificios de varias generaciones.

Expresó su satisfacción por el desarrollo positivo y sustantivo de los vínculos bilaterales, con una confianza política cada vez más consolidada y una cooperación en defensa y seguridad que continúa desempeñando un papel fundamental.

La cooperación económica y comercial sigue siendo un punto destacado. El comercio bilateral alcanzó 8,7 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un aumento del 8,3% interanual. También se han ampliado los intercambios en educación, cultura y asuntos sociales, así como los contactos entre los pueblos.

El premier Le Minh Hung afirmó que el Gobierno vietnamita respalda y facilita una mayor cooperación entre los organismos y ministerios de ambos países, incluidas las respectivas autoridades de inspección, para mejorar la gestión estatal, perfeccionar las instituciones y el marco jurídico, prevenir y detectar posibles infracciones y atender mejor a ciudadanos y empresas, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Para el próximo período, propuso que la Inspección Gubernamental de Vietnam y el Ministerio de Inspección de Camboya mantengan intercambios regulares, coordinen la revisión y evaluación de los resultados y profundicen la cooperación, además de continuar los intercambios de delegaciones y compartir experiencias.

Asimismo, instó a reforzar la coordinación en materia de inspección en los ámbitos de economía, comercio e inversión; apoyar a las empresas en el cumplimiento de la legislación; ampliar la formación de funcionarios y promover la aplicación de tecnologías digitales en las labores de inspección.

Por su parte, Sok Soken felicitó a Vietnam por sus logros en la construcción, el desarrollo y la modernización nacional, y afirmó que las sucesivas generaciones de dirigentes y el pueblo camboyano conceden gran importancia al fortalecimiento de la cooperación con Vietnam.

El ministro valoró los avances de la Inspección Gubernamental de Vietnam y agradeció la cooperación y el apoyo brindados al Ministerio de Inspección de Camboya en los últimos años.

Aseguró que su cartera continuará reforzando la cooperación con la Inspección Gubernamental de Vietnam, especialmente en ámbitos de interés común, y expresó su deseo de seguir contando con apoyo para obtener resultados más concretos, contribuyendo a fortalecer la cooperación entre ambos Gobiernos y las buenas relaciones entre los dos países./.

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