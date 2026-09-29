Vietnam y Canadá abren nuevas vías de cooperación energética

Hanoi (VNA) - La elevación de las relaciones Vietnam-Canadá a una asociación estratégica abre nuevas oportunidades de cooperación en energía, desde el gas natural licuado (GNL), las energías limpias y el hidrógeno hasta la energía nuclear y las cadenas de suministro de equipos.



Durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Canadá, el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, mantuvo conversaciones con el ministro canadiense de Energía y Recursos Naturales, Tim Hodgson, sobre la aplicación del Memorando de Entendimiento sobre cooperación energética y transición energética limpia firmado recientemente por ambos países.



Los dos ministros acordaron establecer un Grupo de Trabajo Conjunto para promover esta cooperación y obtener resultados concretos. Por parte vietnamita, la Autoridad de Energía y Petróleo será el organismo coordinador, junto con la Autoridad de Electricidad, el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) y otras entidades pertinentes.



Según la consejera comercial de Vietnam en Canadá, Tran Thu Quynh, ambos ministerios ya han definido proyectos y necesidades de cada parte. Entre las áreas con potencial figuran el GNL, el gas licuado de petróleo (GLP), las energías limpias, el hidrógeno y, especialmente, la energía nuclear.



El GNL constituye una de las áreas de cooperación inmediata. Vietnam prevé aumentar las importaciones de este combustible para la generación eléctrica a gas conforme al Plan Nacional de Electricidad VIII y propuso ampliar la colaboración con Canadá para convertirse en un centro regional de almacenamiento y distribución de GNL canadiense. Hodgson, por su parte, presentó oportunidades de inversión en proyectos de GNL en Canadá e invitó a las empresas vietnamitas a estudiarlas.



En el ámbito nuclear, Vietnam propuso que Canadá comparta experiencias sobre marcos jurídicos, regulación, seguridad y formación de recursos humanos. Hodgson presentó proyectos canadienses de reactores modulares pequeños (SMR) y extendió una invitación para visitar uno de ellos.



Le Manh Hung también se reunió con AtkinsRéalis, empresa canadiense que posee la tecnología CANDU y experiencia en ingeniería y diseño de proyectos nucleares. Ambas partes acordaron continuar las conversaciones sobre capacitación e intercambio de información tecnológica. En las próximas tres semanas se prevé celebrar un seminario sobre la tecnología CANDU y las capacidades de la empresa.



Según Thu Quynh, Canadá valora las capacidades de Vietnam en diseño, fabricación e ingeniería de equipos mecánicos de precisión, lo que podría facilitar la participación de empresas vietnamitas en las cadenas de suministro de la industria nuclear.



Goldy Hyder, presidente y director ejecutivo del Consejo Empresarial Canadá, señaló que la energía será un ámbito importante de las relaciones económicas bilaterales. Destacó que Canadá dispone de abundantes recursos energéticos y que el desafío consiste en llevarlos a los mercados con demanda, incluido Vietnam.



Hyder consideró que la asociación estratégica ofrece una base para ampliar la inversión y la coinversión entre ambos países, aprovechando las ventajas complementarias de sus economías y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



La creación del Grupo de Trabajo Conjunto y los primeros contactos con empresas canadienses constituyen pasos concretos para convertir el potencial de cooperación energética en proyectos y programas específicos./.

VNA