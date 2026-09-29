Bolsa de Ciudad Ho Chi Minh alerta sobre fraude de falsas ofertas de inversión

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HOSE) alertó sobre una estafa en la que individuos se hacen pasar por la propia bolsa y por directivos de la Comisión Estatal de Valores de Vietnam (SSC) para elaborar documentos e información falsos y atraer a inversores.

Según HOSE, los estafadores utilizan ilegalmente su nombre, imágenes y logotipo, además de falsificar sellos y firmas de directivos de la SSC para crear documentos fraudulentos sobre supuestas autorizaciones de inversión.

Entre ellos figura un “contrato de cooperación para paquetes de inversión” con el logotipo de HOSE, que solicita una inversión de 76 millones de VND (más de 2.900 dólares) y promete rendimientos de hasta 1.368 mil millones de VND (52 millones de dólares). El documento incluye cláusulas sobre suministro de información, actividades de inversión, comisiones de gestión y responsabilidades de las partes.

Otro documento fraudulento imita el formato de una resolución de un organismo estatal y utiliza los nombres del Ministerio de Finanzas y de la SSC. En él se promocionan paquetes de inversión de rendimiento fijo y se promete reembolsar el 200% del capital invertido si se producen errores por parte de expertos o del sistema de inversión.

Los estafadores también han creado imágenes de una aplicación denominada “HOSE Invest with HOSE”, con información sobre paquetes de inversión, cuentas, saldos, beneficios, comisiones de transferencia y estado de las cuentas, para aparentar una plataforma de negociación profesional.

HOSE afirmó que no ha emitido ni tiene relación alguna con los documentos, contratos o la aplicación mencionados, y subrayó que no utiliza esos formatos para autorizar, certificar o garantizar actividades de inversión.

La bolsa instó a los inversores y al público a mantenerse alerta, no proporcionar información personal, datos de cuentas o contraseñas de un solo uso (OTP), ni transferir dinero a personas u organizaciones no verificadas. También recomendó denunciar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la policía y a las autoridades competentes.

HOSE indicó que coordinará con las autoridades para verificar, prevenir y sancionar a las organizaciones e individuos involucrados en la suplantación de identidad y el fraude, así como en el uso indebido de su nombre y el de organismos estatales para obtener beneficios ilícitos.

Anteriormente, la bolsa ya había advertido sobre imágenes y documentos falsos difundidos en redes sociales, incluidas supuestas “decisiones operativas de paquetes de inversión”, “contratos de cooperación de inversión” y certificados de registro empresarial vinculados a HOSE.

HOSE recomienda a los inversores consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información precisa, incluido su sitio web (www.hsx.vn) y su página oficial de Facebook (https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange/)./.

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