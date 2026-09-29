Cie-Tec

Vietnam desarrollará laboratorios nacionales clave vinculados a tecnologías estratégicas

Vietnam acelerará la selección y modernización de laboratorios nacionales clave para fortalecer la investigación, la innovación y las tecnologías estratégicas.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habal en la cita (Fuente: VNA)
El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habal en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam acelerará la selección de laboratorios nacionales clave sobre la base de sus capacidades y necesidades reales, vinculándolos a sectores de tecnologías estratégicas, afirmó el viceprimer ministro Ho Quoc Dung durante una reunión celebrada hoy sobre el sistema de laboratorios y centros de investigación y ensayo del país.

El subjefe de Gobierno pidió al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los organismos competentes revisar y resolver los obstáculos del mercado de ciencia y tecnología, reforzar la conexión entre institutos, universidades y empresas, determinar las necesidades y capacidades de oferta y promover la aplicación de los resultados de investigación a la producción y los negocios.

Para ello, se requiere cambiar la concepción de inversión y gestión, pasando de inversiones aisladas y fragmentadas al desarrollo de infraestructuras de investigación de uso compartido y formando una cadena que abarque desde la investigación y la fabricación de prototipos hasta los ensayos, la medición, la producción experimental y la comercialización.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá liderar la elaboración de una base de datos y un mapa de capacidades del sistema nacional de laboratorios y centros de investigación y ensayo, que deberán estar terminados en noviembre de 2026. También coordinará con el Ministerio de Finanzas la revisión de los obstáculos relacionados con la inversión, adquisición, mantenimiento y operación, y propondrá mecanismos financieros que garanticen recursos durante todo el ciclo de vida de los equipos.

Según el viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh, un estudio de 113 instalaciones clave pertenecientes a 23 grandes entidades mostró que el sistema cuenta con cerca de 1.200 trabajadores especializados, más de 5.500 publicaciones científicas en cinco años y 622 contratos de servicios y transferencia tecnológica. Sin embargo, las infraestructuras siguen fragmentadas y carecen de sincronización a lo largo de la cadena de investigación, ensayo, certificación y producción experimental.

vnanet-thi-nghiem.jpg
El laboratorio de tecnología de semiconductores del Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh está equipado con modernas instalaciones. (Foto: VNA)

De los 16 laboratorios nacionales clave construidos entre 2000 y 2013, con una inversión total superior a 966 mil millones de VND (37 millones de dólares), el 78% de los equipos tiene más de 10 años de antigüedad y gran parte está obsoleta o carece de repuestos compatibles. Cerca del 30% de las instalaciones funcionan por debajo del 50% de su capacidad o no son eficientes debido a la falta de financiación para su mantenimiento y a una conexión insuficiente con la demanda del mercado.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología identifica cuatro principales obstáculos: inversiones fragmentadas; mecanismos financieros que no contemplan adecuadamente los costos operativos durante todo el ciclo de vida; modelos de gestión y recursos humanos desiguales; y limitaciones en la explotación, el intercambio y el uso compartido de las infraestructuras.

Sobre esta base, la Decisión 1483/QD-TTg, del 4 de agosto de 2026, aprobó el proyecto de desarrollo del sistema de centros de investigación y ensayo y laboratorios nacionales clave centrados en tecnologías estratégicas, con el objetivo de modernizar, construir y poner en funcionamiento para 2030 al menos ocho laboratorios nacionales clave y cuatro centros de investigación y ensayo.

El alto funcionario subrayó la necesidad de distinguir entre investigación básica, investigación aplicada y actividades orientadas a la comercialización, evitando aplicar mecánicamente a la investigación básica la exigencia de resultados anuales. El objetivo es pasar rápidamente de las políticas a la ejecución y construir una infraestructura de investigación sólida y eficazmente compartida./.

VNA
#Nueva era #laboratorios nacionales #investigación científica #tecnologías estratégicas #centros de investigación
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Vietnam prepara recursos humanos para la era cuántica

Vietnam prepara recursos humanos para la era cuántica

La tecnología cuántica está pasando progresivamente de los laboratorios de investigación especializada a aplicaciones en distintos ámbitos en todo el mundo. En Vietnam, la tecnología cuántica y de ciberseguridad figura entre los 10 grupos de tecnologías estratégicas nacionales, considerados fundamentales para reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad del país en la nueva era.

Ver más

Construir una "cultura digital" saludable y segura que difunda valores positivos

Construir una "cultura digital" saludable y segura que difunda valores positivos

En la era digital, el ciberespacio se ha convertido en una parte esencial de la vida social, contribuyendo a crear un entorno de comunicación abierto, fomentar la creatividad, conectar a las comunidades y difundir conocimientos. Sin embargo, junto con todo lo positivo, también proliferan informaciones erróneas, contenidos nocivos y comportamientos que no se ajustan a las normas de conducta.

Las empresas, protagonistas de los productos estratégicos «Make in Vietnam»

Las empresas, protagonistas de los productos estratégicos «Make in Vietnam»

La eliminación de los cuellos de botella institucionales, de mercado y del ecosistema permitirá a Vietnam avanzar hacia el dominio de tecnologías clave, una participación más profunda en las cadenas globales de valor y la consolidación de la ciencia y la tecnología como motor de un desarrollo rápido y sostenible en la era digital.