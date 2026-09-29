Vietnam desarrollará laboratorios nacionales clave vinculados a tecnologías estratégicas

Hanoi (VNA) - Vietnam acelerará la selección de laboratorios nacionales clave sobre la base de sus capacidades y necesidades reales, vinculándolos a sectores de tecnologías estratégicas, afirmó el viceprimer ministro Ho Quoc Dung durante una reunión celebrada hoy sobre el sistema de laboratorios y centros de investigación y ensayo del país.

El subjefe de Gobierno pidió al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los organismos competentes revisar y resolver los obstáculos del mercado de ciencia y tecnología, reforzar la conexión entre institutos, universidades y empresas, determinar las necesidades y capacidades de oferta y promover la aplicación de los resultados de investigación a la producción y los negocios.

Para ello, se requiere cambiar la concepción de inversión y gestión, pasando de inversiones aisladas y fragmentadas al desarrollo de infraestructuras de investigación de uso compartido y formando una cadena que abarque desde la investigación y la fabricación de prototipos hasta los ensayos, la medición, la producción experimental y la comercialización.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá liderar la elaboración de una base de datos y un mapa de capacidades del sistema nacional de laboratorios y centros de investigación y ensayo, que deberán estar terminados en noviembre de 2026. También coordinará con el Ministerio de Finanzas la revisión de los obstáculos relacionados con la inversión, adquisición, mantenimiento y operación, y propondrá mecanismos financieros que garanticen recursos durante todo el ciclo de vida de los equipos.

Según el viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh, un estudio de 113 instalaciones clave pertenecientes a 23 grandes entidades mostró que el sistema cuenta con cerca de 1.200 trabajadores especializados, más de 5.500 publicaciones científicas en cinco años y 622 contratos de servicios y transferencia tecnológica. Sin embargo, las infraestructuras siguen fragmentadas y carecen de sincronización a lo largo de la cadena de investigación, ensayo, certificación y producción experimental.

El laboratorio de tecnología de semiconductores del Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh está equipado con modernas instalaciones. (Foto: VNA)

De los 16 laboratorios nacionales clave construidos entre 2000 y 2013, con una inversión total superior a 966 mil millones de VND (37 millones de dólares), el 78% de los equipos tiene más de 10 años de antigüedad y gran parte está obsoleta o carece de repuestos compatibles. Cerca del 30% de las instalaciones funcionan por debajo del 50% de su capacidad o no son eficientes debido a la falta de financiación para su mantenimiento y a una conexión insuficiente con la demanda del mercado.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología identifica cuatro principales obstáculos: inversiones fragmentadas; mecanismos financieros que no contemplan adecuadamente los costos operativos durante todo el ciclo de vida; modelos de gestión y recursos humanos desiguales; y limitaciones en la explotación, el intercambio y el uso compartido de las infraestructuras.

Sobre esta base, la Decisión 1483/QD-TTg, del 4 de agosto de 2026, aprobó el proyecto de desarrollo del sistema de centros de investigación y ensayo y laboratorios nacionales clave centrados en tecnologías estratégicas, con el objetivo de modernizar, construir y poner en funcionamiento para 2030 al menos ocho laboratorios nacionales clave y cuatro centros de investigación y ensayo.

El alto funcionario subrayó la necesidad de distinguir entre investigación básica, investigación aplicada y actividades orientadas a la comercialización, evitando aplicar mecánicamente a la investigación básica la exigencia de resultados anuales. El objetivo es pasar rápidamente de las políticas a la ejecución y construir una infraestructura de investigación sólida y eficazmente compartida./.

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