Vietnam promueve una amplia cooperación con Timor Leste

Hanoi (VNA)- El embajador Pham Binh Dam presentó hoy sus cartas credenciales al presidente de Timor Leste, José Ramos-Horta, convirtiéndose en el primer embajador residente de Vietnam en esta nación del Sudeste Asiático y marcando un nuevo avance en los vínculos bilaterales.



Durante la reunión celebrada tras la ceremonia, el diplomático se comprometió a trabajar estrechamente con las instituciones y socios de Timor Leste durante su mandato, con el objetivo de lograr una cooperación más profunda, sustantiva y eficaz que genere beneficios tangibles para los ciudadanos y las empresas de ambos países.



Vietnam está dispuesto a compartir su experiencia en materia de desarrollo y a apoyar la integración de Timor Leste en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), especialmente ante la preparación del país para asumir la presidencia del bloque en 2029, afirmó.



Ambas partes acordaron también reforzar la consulta, la coordinación y el apoyo mutuo en el marco de la ASEAN, la ONU y otros foros mundiales y regionales.



Por su parte, el presidente Ramos-Horta celebró los avances en las relaciones bilaterales de los últimos años y expresó su confianza en que Binh Dam contribuirá a profundizar dichos vínculos.



Destacó que Timor Leste valora los logros de Vietnam en materia de desarrollo y considera su experiencia como una referencia importante y una fuente de inspiración.



Asimismo, solicitó a Vietnam que continúe compartiendo sus conocimientos y apoyando la formación de recursos humanos en Timor Leste, incluso mediante la concesión de más becas para funcionarios y estudiantes en los ámbitos de la administración pública, la técnica y la agricultura.



La llegada del embajador se produce en un contexto de frecuentes intercambios de alto nivel. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 28 de julio de 2002, y la embajada de Vietnam en Timor Leste inició sus operaciones en abril de 2026.



El primer ministro Xanana Gusmão realizó una visita oficial a Vietnam en junio, y el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió con el presidente Ramos-Horta en Nueva York este mes.



La ceremonia de presentación de cartas credenciales del primer embajador residente de Vietnam – que tiene lugar antes del 25.º aniversario de las relaciones diplomáticas en 2027 – proporciona a ambos países una base adicional para ampliar la cooperación en los ámbitos de economía, comercio, inversión, agricultura, seguridad alimentaria, desarrollo de la fuerza laboral, transformación digital e intercambios entre pueblos./.

VNA