PCV y FRELIMO comparten sus experiencias de inspección y control

Hanoi (VNA)- Una delegación del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), encabezada por Ana Comoana, miembro del Buró Político y jefa de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central de FRELIMO, realiza una visita de trabajo a Vietnam del 28 de septiembre al 2 de octubre.



El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Sy Thanh, se reunió con la delegación.



En la reunión, Sy Thanh subrayó la gran importancia de esta visita, que se enmarca en la continuidad de los intercambios de delegaciones de alto nivel entre ambos partidos en 2025, marcando un hito valioso para las relaciones bilaterales.



Al afirmar que Mozambique y el FRELIMO figuran entre los socios prioritarios de Vietnam y del PCV en África, sugirió intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles con el fin de profundizar la tradicional amistad.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



Por su parte, Ana Comoana recordó que el FRELIMO valora los lazos de solidaridad fraternal forjados desde la época del movimiento de liberación nacional.



Elogió los logros de Vietnam y reafirmó la voluntad del FRELIMO de fortalecer estas relaciones privilegiadas, inspirándose al mismo tiempo en la experiencia vietnamita en la construcción de un Partido sólido.



Durante la reunión, el dirigente vietnamita compartió experiencias sobre la inspección, el control y la disciplina del Partido.



Señaló que, bajo el mandato del XIV Congreso, estas actividades siguen siendo un método de dirección esencial y una herramienta para controlar el poder y prevenir la corrupción, el despilfarro y las prácticas indebidas.



El nuevo enfoque aboga por intervenir desde el inicio de la implementación de las resoluciones para prevenir disfunciones, ajustar mecanismos y proteger a los cuadros audaces que actúan en interés general, señaló.



Ana Comoana consideró estas orientaciones como una valiosa referencia para las labores de la Comisión de Control del FRELIMO.



Ese mismo día, la delegación se reunió con Hoang Trung Dung, miembro del Comité Central y subjefe de la Comisión de Organización, quien expuso las experiencias prácticas relacionadas con la preparación del personal para el XIV Congreso Nacional del Partido, centradas en la democracia, la objetividad, el rigor y el control estricto del poder.



Ana Comoana calificó estos intercambios como enseñanzas muy útiles de cara al XIII Congreso del FRELIMO.



Durante su estancia, la delegación del FRELIMO se reunirá con el Comité del Partido de la provincia de Ninh Binh y visitará diversos lugares de interés económico, cultural e histórico en Hanoi. /.