Vietnam debate 17 proyectos de ley de cara al segundo período de sesiones parlamentarias

Hanoi (VNA)- La primera Conferencia de diputados a tiempo completo de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura concluyó esta tarde tras dos jornadas de trabajo intenso, responsable, democrático y constructivo, durante las cuales se debatieron 17 proyectos de ley que se prevé presentar al segundo período de sesiones.



En su discurso de clausura, el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien, destacó el espíritu de estudio riguroso y las intervenciones directas y fundamentadas de los diputados, así como la preparación y participación responsable del Gobierno, los organismos parlamentarios y las instituciones pertinentes.



El funcionario subrayó que esta primera conferencia de la XVI Legislatura puso de manifiesto el importante papel de los diputados a tiempo completo en el examen exhaustivo de las políticas, su vinculación con la realidad y la identificación temprana de cuestiones problemáticas antes de su presentación ante la Asamblea Nacional.



Según dijo, los resultados de la cita no se miden únicamente por el número de intervenciones, sino, sobre todo, por su contribución a esclarecer diversos contenidos que suscitaban divergencias tanto teóricas como prácticas. Asimismo, aportó argumentos para que el Gobierno y el Comité Permanente de la Asamblea Nacional orienten a los órganos redactores y de revisión a perfeccionar los expedientes, garantizando su calidad y el cumplimiento de los plazos previstos para el segundo período de sesiones.



A partir de los resultados obtenidos, Van Chien pidió al secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina recopilar íntegramente las opiniones de los diputados y remitirlas al Gobierno y a los organismos correspondientes, a fin de que estudien e incorporen al máximo las propuestas razonables y ofrezcan explicaciones claras sobre aquellas que no sean aceptadas.



Al mismo tiempo, instó a continuar revisando la constitucionalidad, legalidad y coherencia entre las distintas leyes, así como los costos de cumplimiento, los recursos y las condiciones necesarias para garantizar su aplicación. Las disposiciones sobre descentralización y delegación de competencias, junto con la simplificación de los trámites administrativos, deben ir acompañadas de una clara asignación de responsabilidades, mecanismos de inspección y supervisión, control del poder y medidas para prevenir y combatir la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos.



El órgano encargado de la inspección, en coordinación con el Consejo de Asuntos Étnicos y las comisiones correspondientes, debe actuar con independencia, capacidad crítica y responsabilidad, expresando claramente su postura sobre cada orientación política importante, especialmente en los contenidos que suscitan discrepancias, subrayó.



Los informes de inspección deberán distinguir los asuntos que reúnen las condiciones para ser sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional de aquellos que requieren seguir perfeccionándose, sin diluir las posiciones divergentes, para que el órgano legislativo pueda evaluar y decidir conforme a sus competencias, continuó.



Finalmente, Van Chien instó a los diputados a continuar estudiando detenidamente los expedientes, mantener un intercambio activo con los órganos redactores y de inspección, escuchar y transmitir fielmente las opiniones y peticiones de los electores, y preparar intervenciones de calidad para el segundo período de sesiones de la XVI legislatura./.

VNA