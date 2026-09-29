Hanoi y Fráncfort profundizan nexos económicos y turísticos

Berlín (VNA) – Hanoi y Fráncfort poseen un potencial significativo para ampliar la cooperación en transformación digital, tecnología sostenible, comercio y finanzas, según destacó Nils Kößler, responsable de Asuntos Económicos de la ciudad alemana.



Estas declaraciones se realizaron durante una sesión de trabajo con una delegación del Consejo Popular de Hanoi, encabezada por su vicepresidenta Pham Thi Thanh Mai, en el ayuntamiento Römer de Fráncfort el 28 de septiembre, con el fin de analizar oportunidades para fortalecer los lazos económicos y turísticos entre ambas ciudades.



Kößler describió a Hanoi y Fráncfort como "locomotoras de sus respectivas regiones y puertas de entrada al mundo". Destacó que la capital vietnamita es uno de los centros económicos más dinámicos del Sudeste Asiático, caracterizado por un fuerte crecimiento, capacidad de innovación e industrias orientadas al futuro.



Por su parte, Fráncfort es uno de los principales centros financieros y logísticos de Europa, sede de un aeropuerto internacional y del punto de intercambio de Internet DE-CIX. Estas ventajas podrían convertir a la ciudad en una puerta de entrada ideal para las empresas vietnamitas que buscan expandirse en el mercado europeo, afirmó.



Thanh Mai, a su vez, manifestó el interés de Hanoi en profundizar aún más la cooperación con Fráncfort y el estado de Hesse, expresando su esperanza de atraer a más empresas, inversores y turistas procedentes de dicha ciudad y estado alemán.



Según la funcionaria, Fráncfort representa una puerta de entrada a Alemania para muchos vietnamitas. Las rutas aéreas directas que conectan Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con Fráncfort, sumadas a los crecientes vínculos económicos, constituyen una base sólida para una mayor conectividad entre ambas partes.



Los lazos culturales también se han fortalecido gracias a las actividades del Instituto Goethe en Hanoi y a diversos programas de intercambio cultural y artístico.



La cooperación económica entre Fráncfort y Vietnam se desarrolla a lo largo de muchos años. La agencia de desarrollo económico de Fráncfort estableció vínculos con Vietnam tras una visita realizada en 2009, mientras que el banco vietnamita VietinBank abrió una sede en Fráncfort un año después. En el periodo 2022-2023, la entidad FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM GmbH) inauguró una oficina de representación en Vietnam.



Asimismo, diversas empresas y organizaciones de Fráncfort y del estado de Hesse han ampliado sus operaciones en Vietnam. Messe Frankfurt ha organizado y participado en ferias comerciales en el país indochino, mientras que los bancos Deutsche Bank y KfW - ambas con sede en Fráncfort - mantienen oficinas o sucursales en Vietnam. Empresas radicadas en Hesse, como Messer, Stada y Braun, también han establecido instalaciones de producción en la nación asiática.



La parte de Fráncfort destacó el fuerte crecimiento económico de Vietnam en las últimas décadas y su consolidación como una de las economías de más rápido crecimiento del Sudeste Asiático, con Hanoi desempeñando un papel importante en la economía nacional./.

VNA