Vietnam y China impulsan una asociación sustantiva

Beijing (VNA)- Vietnam y China acordaron seguir traduciendo en acciones concretas las percepciones comunes de sus máximos dirigentes, intensificar los intercambios y la coordinación, y profundizar la cooperación sustantiva en diversos ámbitos para respaldar un crecimiento estable, sólido y sostenible de su Asociación de Cooperación Estratégica Integral.



El viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, mantuvo sesiones de trabajo en Beijing (China) el 28 de septiembre con su homólogo chino, Ma Zhaoxu; la subdirectora del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Sun Haiyan; y el ministro asistente de Relaciones Exteriores, Liu Bin.



Durante las reuniones, ambas partes celebraron los recientes avances en las relaciones entre Vietnam y China, especialmente el fortalecimiento de la confianza política; la mejora de los mecanismos de cooperación a través de los canales del Partido, el Gobierno, el parlamento y el Frente de la Patria de Vietnam; la aceleración de la conectividad estratégica entre ambas economías; la ampliación de la colaboración económica, comercial y de inversión; y el incremento de los intercambios entre pueblos y entre localidades.



Minh Vu instó a realizar preparativos conjuntos minuciosos para las actividades diplomáticas de alto nivel y llevarlas a cabo, manteniendo el papel rector de la cooperación entre partidos; compartir más experiencias sobre la construcción del Partido y la gobernanza nacional; y fortalecer la cooperación entre la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria de Vietnam, por un lado, y la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, por el otro.



Asimismo, acordaron impulsar la cooperación sustantiva en economía y comercio, inversión, conectividad de infraestructuras, ciencia y tecnología, cultura, turismo e intercambios entre pueblos, al tiempo que gestionan y resuelven adecuadamente las diferencias, contribuyendo así a mantener la estabilidad y sostenibilidad de los vínculos bilaterales.



La parte china afirmó que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China y que está dispuesta a aumentar los intercambios y la coordinación con Vietnam, mantener contactos regulares a todos los niveles e impulsar la cooperación en áreas que se ajusten al potencial y las fortalezas de cada país.



China también subrayó la importancia de fortalecer la cooperación parlamentaria y los intercambios entre pueblos para consolidar la base social de las relaciones bilaterales.



Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común y acordaron reforzar la coordinación en foros multilaterales, incluido el apoyo mutuo para el éxito del Año APEC 2026 en China y del Año APEC 2027 en Vietnam.



Durante su visita de trabajo, Minh Vu también sostuvo una sesión de trabajo con Ba Yin Chao Lu, presidente del Comité de Asuntos Étnicos de la Asamblea Popular Nacional de China y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad China-Vietnam, para abordar vías destinadas a impulsar los intercambios y la colaboración entre ambos órganos legislativos./.

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