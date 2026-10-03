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Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano 2026

La Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano 2026 movilizó a 10,2 millones de jóvenes, plantó más de 9,2 millones de árboles y desplegó 13.736 equipos de alfabetización digital comunitaria en todo el país.

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#voluntariado juvenil #Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano #juventud vietnamita
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Vietnam - Nueva era

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