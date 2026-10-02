Vietnam orienta el desarrollo de su mercado de capitales hacia 2030

Hanoi (VNA) - En el marco de la 31ª Conferencia Anual del Foro de Valores de Asia efectuada en Hanoi, los participantes debatieron hoy durante la sesión temática “Invertir en Vietnam - Avanzar en la nueva era”, las orientaciones para desarrollar el mercado de capitales vietnamita en el período 2026-2030.

En su intervención en la sesión, la presidenta de la Comisión Estatal de Valores, Vu Thi Chan Phuong, indicó que el mercado de capitales debe desempeñar un papel más importante ante la creciente demanda de recursos para el crecimiento, el desarrollo de infraestructuras, la transición energética, las tecnologías avanzadas y las nuevas industrias, así como conectar los flujos de capital nacionales con los internacionales.

Los delegados en la cita (Fuente: VNA)

Tras más de 26 años de desarrollo, el mercado bursátil vietnamita ha entrado en una nueva etapa con la reclasificación de Vietnam por FTSE Russell como mercado emergente secundario. La capitalización bursátil de las dos bolsas alcanza actualmente unos 404 mil millones de dólares, equivalente al 81,7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el valor promedio diario de las transacciones de acciones desde principios de año ronda los mil millones de dólares. A finales de septiembre de 2026, el número de cuentas de negociación de valores se acercaba a los 13,9 millones.

Chan Phuong subrayó que la reclasificación no constituye el destino final, sino el punto de partida de una nueva etapa, por lo que el mercado debe ser más transparente, eficiente, seguro y cercano a las normas internacionales.

Vietnam continuará perfeccionando el marco jurídico, fortaleciendo la divulgación de información y la gobernanza empresarial, diversificando los productos, ampliando la base de inversores, modernizando las infraestructuras, implementando el modelo de contraparte central, promoviendo las finanzas verdes y aplicando tecnologías digitales, agregó.

Según Tina Khan, economista jefe para Vietnam, Camboya y Laos del Banco Mundial, Vietnam debe prestar atención tanto al ritmo como a la calidad del crecimiento.

El Banco Mundial prevé que la economía vietnamita pueda mantener un crecimiento de alrededor del 7% anual en los próximos años, impulsado por la clase media, la inversión extranjera directa, las exportaciones y las reformas. Sin embargo, el país también afronta la incertidumbre del comercio mundial, los cambios demográficos y el cambio climático.

Tina Khan propuso diversificar la base de inversores institucionales, aumentar la liquidez y desarrollar el mercado secundario, además de mejorar las infraestructuras, los sistemas de compensación y liquidación, la transparencia de la información y las calificaciones crediticias.

Actualmente, el mercado de bonos de Vietnam equivale a alrededor del 20% del PIB, mientras que la tasa de ahorro interno bruto se sitúa en torno al 37% del PIB.

Para 2030, la Comisión Estatal de Valores se ha fijado como objetivo que los activos de los inversores extranjeros representen alrededor del 15% del PIB, que el valor neto de los activos de los fondos alcance aproximadamente el 5% del PIB y que los activos de los fondos de pensiones crezcan un promedio del 11,5% anual.

Asimismo, busca mantener la clasificación de FTSE Russell y cumplir los criterios para alcanzar las categorías de mercado emergente de MSCI y de mercado emergente avanzado de FTSE Russell./.

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