Vietnam y Busan amplían la cooperación en finanzas e infraestructura

Seúl (VNA) - Una delegación del Ministerio de Finanzas de Vietnam, encabezada por su viceministro Nguyen Duc Chi, realizó una visita de trabajo a la ciudad surcoreana de Busan, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las partes.



Durante la reunión con el vicealcalde de Busan, Kim Kyung Duk, ambas partes se centraron en intercambiar experiencias sobre la gestión presupuestaria, la descentralización presupuestaria a nivel local, los mecanismos de apoyo con cargo al presupuesto central, las políticas para atraer al sector privado a participar en la inversión en infraestructura técnica, así como los mecanismos de gobernanza y las políticas financieras destinadas a promover la conectividad regional.



La parte de Busan señaló que las subvenciones provenientes del presupuesto central representan actualmente cerca del 42% de la estructura presupuestaria municipal. La ciudad está proponiendo al nivel central profundizar la descentralización fiscal efectiva y ajustar la proporción de los ingresos tributarios nacionales y locales a 6:4, a fin de disponer de recursos de manera más autónoma para la reinversión, comentó.



En cuanto a la inversión en infraestructura, la ubre está intensificando las asociaciones público-privadas para proyectos de gran envergadura, atrayendo así recursos adicionales de inversores privados y garantizando, al mismo tiempo, tarifas de servicio razonables para las personas, compartió.



La delegación también visitó la planta Ulsan de Hyundai Motor, la mayor fábrica individual de automóviles del mundo, donde los representantes de la entidad presentaron su estrategia de transformación para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad inteligente basada en tres pilares: electrificación, tecnología del hidrógeno y vehículos definidos por software (SDV), entre otros aspectos.



Al reunirse con la Autoridad Portuaria de Busan, la delegación vietnamita conoció las experiencias en el desarrollo de un puerto internacional de transbordo, el modelo de zona de libre comercio dentro del fondeadero y el plan de ampliación del nuevo puerto de Busan.



La parte surcoreana valoró el potencial marítimo de Vietnam e informó que está estudiando en aras de promover la cooperación con los puertos de la nación indochina.



Las experiencias prácticas de Corea del Sur en materia de descentralización presupuestaria, movilización de capital privado para infraestructuras y mecanismos de articulación regional constituyen referencias útiles para el proceso de perfeccionamiento de los mecanismos presupuestarios, las finanzas públicas y el desarrollo regional de Vietnam en el próximo período./.

VNA